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照護線上》乳癌HER2雙標靶新皮下給藥納健保，療程5~8分鐘可完成，提升生活品質！早期、轉移都受惠，乳房外科醫師圖文解析

乳癌治療目前已十分進步，確診後醫師會根據癌細胞特性，判斷患者乳癌亞型，判斷因子包括荷爾蒙受體（ER、PR）、「第2型人類表皮生長因子受體」（HER2）等。
照護線上

照護線上

2025/02/02 09:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

「那是一位60歲HER2乳癌患者，在接受HER2雙標靶藥物治療後，病情獲得控制。」高雄長庚醫院乳房外科吳世重醫師表示，「但由於患者體態較豐腴、脂肪層較厚，每次打針都是挑戰；加上靜脈輸注兩種HER2標靶藥物，每次都需要2、3個小時，容易讓患者感到不便與不適。」

後來，患者的家屬聽說HER2雙標靶藥物有新的皮下注射劑型，主動提出詢問。吳世重醫師說，改採HER2雙標靶皮下注射劑型後，每次給藥時間大幅縮短，僅5至8分鐘即可完成，終於讓患者如釋重負。

改寫HER2乳癌治療預後—HER2標靶藥物對早期、晚期病友都重要！

乳癌治療目前已十分進步，確診後醫師會根據癌細胞特性，判斷患者乳癌亞型，判斷因子包括荷爾蒙受體（ER、PR）、「第2型人類表皮生長因子受體」（HER2）等。其中，HER2陽性乳癌約佔所有乳癌的25%，因其惡性度較高，在標靶藥物問世前，屬於預後較差的乳癌。吳世重醫師說， HER2標靶藥物的出現，大幅改善HER2乳癌的存活率，後續又發展成HER2雙標靶治療，更進一步提升治療成效。

（取自貼文）（取自貼文）

HER2雙標靶治療對早期與晚期HER2乳癌患者都相當重要。吳世重醫師說，早期HER2乳癌在接受手術治療外，搭配使用HER2雙標靶治療可顯著提高治療成效，降低復發機率對晚期HER2乳癌來說，在國際治療指引中HER2雙標靶治療更已成為推薦的第一線選擇，可有效延緩腫瘤進展，提升患者存活時間與生活品質

過往HER2雙標給藥時間長 病友不適狀況多 新皮下劑型問世後有解！

HER2雙標靶雖對HER2乳癌治療來說不可或缺，但傳統HER2雙標靶治療需透過靜脈輸注給藥，單個藥物都需要耗費約1至1.5小時，兩種標靶必須分開注射，因此總給藥時間長達約3小時，每3週就要施打一次。吳世重醫師說，早期乳癌患者通常建議連續施打1年，而晚期乳癌患者則需持續接受治療，直到腫瘤對藥物產生抗藥性或患者無法耐受副作用為止。每次治療皆須到院接受3個小時的給藥，再加上前後一定處置與等待時間，長期下來對患者的生活、工作都會造成不小困擾。

此外，採用靜脈輸注時，若患者的血管不明顯，護理人員可能需多次嘗試穿刺，造成疼痛與不適；即使成功建立靜脈管路，也有因針頭滑脫而導致藥物滲漏的風險。長期或頻繁的靜脈輸注亦可能引發靜脈炎，導致局部紅、腫、熱、痛。如果想要使用人工血管，便需要接受手術，但也仍有發生感染、血栓等風險。

（取自貼文）（取自貼文）

部分患者可能因給藥時間過長或靜脈注射之不適而對治療產生排斥，影響治療遵從性，因此如何縮短給藥時間、減輕不適，成為臨床上期望改善的目標。在劑型研發的進步下，目前已有HER2雙標靶皮下注射劑型問世，其療效和安全性皆與靜脈注射劑型相當，但給藥時只需以皮下注射方式緩慢推入藥物，因此可大幅縮短給藥時間。吳世重醫師說，首次給藥只要10到15分鐘，隨著注射次數增加，若沒有過敏現象，後續注射時間更可以逐漸縮短成5至8分鐘

採用皮下注射新劑型的另一項優點，就是不再需要反覆尋找靜脈，也不用擔心出現滲漏或靜脈炎的狀況，讓病人可以更輕鬆地接受治療，免除因長時間靜脈輸注，而造成的疼痛或心理壓力。

113年12月起皮下HER2雙標靶獲健保！助病友減輕負擔 達成自我實現

HER2雙標靶藥物皮下注射新劑型目前也迎來納入健保給付的好消息！早期及轉移性HER2乳癌都納入給付，幫助病友大幅減輕經濟壓力。

目前的給付規定（113年12月1日起）如下：

【早期乳癌】

外科手術前後以本藥品及化學療法（術前輔助治療或輔助治療）併用作為輔助性治療用藥，用於具HER2過度表現（IHC3+或FISH+），且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌病人，若使用於外科手術後，須達病理上緩解（pCR）。

【轉移性乳癌】

與docetaxel併用於治療轉移後未曾以抗HER2或化學療法治療之HER2過度表現（IHC3+或FISH+）轉移性乳癌病人。

須經事前審查核准後使用，核准後每18週須檢附療效評估資料再次申請，若疾病有惡化情形即不應再行申請。

（取自貼文）（取自貼文）

HER2雙標靶藥物皮下注射新劑型能夠降低給藥時的不適與不便，有助提升生活品質，讓乳癌病友能避免長時間留院，擁有更多自我實現的時間。

「乳癌治療持續在進步，如果罹患乳癌，千萬不要迷信偏方。」吳世重醫師提醒，「請與醫師密切配合，才能達到較佳的預後！」


本文經授權轉載自【照護線上】乳癌HER2雙標靶新皮下給藥納健保，療程5～8分鐘可完成，提升生活品質！早期、轉移都受惠，乳房外科醫師圖文解析

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