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自由開講》改變台灣是「行人地獄」之國恥

2025/02/05 15:00

◎ 邱士德

台中市近日在多處設置行人庇護島，近兩個半月已經發生十八起汽車「切西瓜式」左轉，自撞庇護島事故。但行人的死亡人數卻是減少。

有市民呼籲要廢除行人「庇護島」。筆者認為，這是本末倒置！

如果「不會動」的行人庇護島，汽車都會撞上去。試問，「會動的行人」走在斑馬線上，誰能保證他的安全？（警方提供）如果「不會動」的行人庇護島，汽車都會撞上去。試問，「會動的行人」走在斑馬線上，誰能保證他的安全？（警方提供）

筆者以自己在新北市的經驗，馬路剛設立「行人庇護島」，藉此想保護行人時，也常見到汽車駕駛人，根本是閉著眼睛去撞「行人庇護島」，令人傻眼！

試想，這種駕駛人，只顧自己行車快感，不顧行人安危，如果沒有「行人庇護島」，多少行人會莫名其妙就被撞而傷亡？

有汽車駕駛人怒稱，「行人庇護島」根本是「汽車自傷島」，呼籲要廢除。

筆者認為，因為少數駕駛人不慎去撞「行人庇護島」，就要廢除「庇護島」，根本就是因噎廢食

試問，廢除「行人庇護島」，誰來保護行人的安全？

回顧台灣，為何被CNN報導稱為「行人地獄」？就是因為在2022年，台灣才2300多萬人，「當年」竟有394位行人因為交通事故死亡、1萬6000餘人受傷，平均每日有近47位行人在道路上非死即傷，這是「國恥」！

台灣的馬路，一向以「以車為主」，「人行道不足」，行人要「自求多福」！因此，「行人庇護島」才應運而生！筆者呼籲，汽車駕駛員不該貪圖開快車，罔顧行人的安危！

如果，「不會動」的「行人庇護島」，汽車都會撞上去。試問，「會動的行人」走在斑馬線上，誰敢保證他不會被撞？誰敢確認行人，每次都能夠安全走回去？

國際知名權威媒體的CNN，笑稱台灣是「行人地獄」！我們還不「知恥」且「雪恥」，痛改前非，改變台灣開車貪快，去撞行人的惡劣文化嗎？

（作者為教育工作者）

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