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法操》《1987：黎明到來的那一天》：首爾大學生之死，引爆六月民主化運動

在那個隨時都可能被認為是匪諜的時代，任何人隨時都有可能被帶走，隨時都有可能死在路邊，就像台灣的228事件，有多少人被帶走之後，就不知去向，有多少人，因為莫須有的罪名被槍決。雖然真實的故事內可能根本沒有妍熙這位大學生，但她代表的是，活在動盪時代的普通人，跟朋友一此參加聯誼、聽著隨身聽、每天往返家中與學校的人。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/02/04 10:30
  • ◎ 法操司想傳媒

繼《我只是個計程車司機》後，韓國又再次以民主化運動作為題材。故事從1987年1月14日開始，一名首爾大學語言學系的學生朴鍾哲，因被匪諜搜查處以水刑刑求窒息而死，當局卻想隱瞞這個事實，此事被媒體踢爆後，引起各界的關注。民眾走上街頭，為這名大學生發聲，爭取權益，也就是韓國的六月民主化運動，成為韓國民主化的重要里程碑。

《1987：黎明到來的那一天》講述一名首爾大學生，因被匪諜搜查處以水刑刑求窒息而死，當局卻想隱瞞這個事實，民眾走上街頭為這名大學生發聲，爭取權益，也就是韓國的六月民主化運動，成為韓國民主化的重要里程碑。（車庫娛樂提供）《1987：黎明到來的那一天》講述一名首爾大學生，因被匪諜搜查處以水刑刑求窒息而死，當局卻想隱瞞這個事實，民眾走上街頭為這名大學生發聲，爭取權益，也就是韓國的六月民主化運動，成為韓國民主化的重要里程碑。（車庫娛樂提供）

國家暴力，刑求逼供

電影中，有許多刑求逼供的場景，壓入浴缸施水刑、將人綁在鐵條上施水刑、以電擊方式逼供，所要得到的通常是另一個人的下落、認罪等等。看到這些畫面，都會讓人不經感慨，為什麼身為人，可以如此隨意地對待同樣為人的人呢？ 從這部片也可以看的到，當國家存在刑求逼供的情形，刑求就不會是單一單位的專利。當匪諜蒐查處的幹員，因刑求學生致死被抓入監獄時，也同樣被以水刑逼供。若在這樣的情況下仍不屈服，就會進一步以家人的生命作要脅，逼人就範。


想要獨善其身，但沒有人可以置身事外

「你做這樣世界就會改變嗎？不用為家人著想嗎？」是女大生妍熙對積極參與各項運動的學長李韓烈說的一句話。說這句話前幾天，匪諜蒐查處為了逼問出反對黨領袖的下場，把妍熙的舅舅抓走。但妍熙不知道的是，即便他不去抗爭、不去爭取，她的性命仍受到威脅。

在那個隨時都可能被認為是匪諜的時代，任何人隨時都有可能被帶走，隨時都有可能死在路邊，就像台灣的228事件，有多少人被帶走之後，就不知去向，有多少人，因為莫須有的罪名被槍決。雖然真實的故事內可能根本沒有妍熙這位大學生，但她代表的是，活在動盪時代的普通人，跟朋友一此參加聯誼、聽著隨身聽、每天往返家中與學校的人。

對於這樣的人而言，這些抗爭，似乎對於自己沒有任何意義，反而會質疑這些抗爭的人，就如同《我只是個計程車司機》的男主角，一開始也認為這些學生是因為太閒、日子過得太好才會去抗爭。但在金萬福看到光州的鎮壓，大家的努力後，他也變成了一起抗爭的人。妍熙則是從剛開始的拒絕面對光州事件的真相，到後來站上公車，和大家一起抗議的最後畫面，經歷過這些他們才了解到，這些人抗爭的意義、抗爭的目標是什麼！

只要努力，黎明會有到來的一天

這是一部沒有男女主角的故事，從一開始不願意配合簽署火化同意書的檢察官、堅持報導真相的記者們、到透露現場狀況的醫生、傳遞訊息的獄警，每個人都在默默的努力。面對強權、與生命安全的壓迫下，在不同的崗位，如何堅持做對的事呢？若不是檢察官崔桓，發現事件的不合理之處，依著自己所堅守的信念，依循正當的法律程序處理相驗事宜，這件事不會被知曉。若沒有那些勇於報導真相的記者，這件事也不會被人民看見。若不是有這些上街頭的民眾抗議，民眾的聲音不會被聽見，民主也不會到來。

河正宇（右）在《1987：黎明到來的那一天》扮檢察官，調查大學生遭刑求致死案件。（車庫娛樂提供）河正宇（右）在《1987：黎明到來的那一天》扮檢察官，調查大學生遭刑求致死案件。（車庫娛樂提供）

這是一部充滿希望的電影雖然民眾沒有國家的武力，雖然民眾手無寸鐵看似無力抵抗，一切的抗爭，都像以卵擊石般徒勞無功。但這次的抗爭引成功引發了6月民主化運動，讓政府釋放所有政治異見人士，並舉行公民投票修改憲法，恢復總統和國會的直接選舉，成為韓國民主化的重要里程碑

韓國成功以電影的方式喚起群眾記憶，反觀台灣呢？

韓國多次以1980年代發聲的民主化運動，作為題材，希望透過電影的方式，喚起韓國人民當時的記憶，並告訴後代，現在民主的得來是如何的不易。這樣的方式，成功的讓民眾了解到當代所發生的事，更讓世界對於韓國的民主化，有更多的了解。

而我國於2017年年底，通過《促進轉型正義條例》，希望透過行政院轄下的促進轉型正義委員會，處理威權統治時期，違反自由民主憲政秩序的相關事宜。但目前我國的轉型正義，還停留在討黨產、正名、拆銅像等階段。

但大家真的有了解白色恐怖時代發生什麼事嗎？有多少人為了台灣民主化努力呢？有多少菁英在台灣社會一夕之間消失呢？ 台灣的故事，絕對不會比韓國更少，同樣的，在爭取民主的過程中，也有許多人也因此喪失了性命。若能將這些故事，拍成電影，是否能喚起更多人的記憶，讓更多人知道台灣的民主是經過多少人的犧牲與奮鬥得來的。

本文經授權轉載自法操》 《1987：黎明到來的那一天》：首爾大學生之死，引爆六月民主化運動

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