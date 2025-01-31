自由開講》單親同意即可打工！勞動部修正未成年勞工規定的制度演進與意義

◎ 陳擷安

勞動部針對未成年勞工同意書規範的修正，從法律、社會和經濟的多重角度看，展現了政策演進的敏銳性和對多元家庭需求的回應能力。從法定代理人雙方簽署改為僅需一方同意，這項修正不僅是程式簡化，更是對於法規合理性和公平性的檢視與改進。

勞動部針對未成年勞工同意書規範的修正，從法定代理人雙方簽署改為僅需一方同意，除體現對多元家庭的包容，更尊重個體的隱私權與基本尊嚴。（資料照）

根據《勞動基準法》第46條，未滿18歲的勞工必須提供法定代理人的同意書以確保工作安排經過家庭允許，並符合保護未成年人權益的立法目的。然而，過去要求雙親或監護人共同簽署的規定，忽略了家庭結構的多樣化現實。單親家庭、重組家庭甚至與父母一方失聯的情況愈發普遍，這一要求不僅過於僵化，也使許多未成年勞工陷入難以跨越的法律障礙。地方政府在執法過程中，面臨了因雙親簽章不全而無法罰則適用的困境，進一步顯現了現行規範在實務上的侷限性。

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修正後的規範不僅簡化程式，還有效解決了因雙親簽章不全而產生的法律爭議。這種修正立足於法律的核心精神——確認未成年人的工作行為獲得家庭同意，而非拘泥於形式上的雙方簽署，從而使法律條文在執行層面更加務實可行。

家庭結構的多樣化是當代社會的重要特徵。單親家庭比例持續上升，這樣的家庭環境下，要求雙親簽署對於未成年勞工來說，可能是一種不公平的門檻。更重要的是，這項規定過去可能迫使未成年勞工不得不向雇主公開家庭狀況，這對於本應受到保護的未成年人來說，顯然是不必要的隱私暴露，甚至可能增加歧視或標籤化的風險。

此次修正規範，讓政策更能體現對多元家庭的包容，並尊重個體的隱私權與基本尊嚴。這不僅有助於減少未成年勞工的心理壓力，也能促進社會對多元家庭的尊重與接受，彰顯出臺灣社會在法律與倫理上的進步。

在台灣，未成年勞工多集中於服務業、零售業等人力需求量大的行業。過去因雙親簽章限制，部分未成年勞工無法合法就業，造成市場上部分人力資源被迫閒置。而此次修正使更多未成年勞工能快速投入勞動市場，對於緩解人力需求、增加家庭經濟收入具有積極作用。

值得注意的是，這項修正可能在未來帶動雇主對未成年勞工的需求上升。然而，伴隨而來的是潛在的雇傭風險增加，例如工時過長、工作環境不安全等問題。未成年勞工的法律保護仍需勞動部及地方政府進一步監督，確保修正後的規範在提升經濟效益的同時，仍然能有效保障未成年人的工作權益。

在台灣，未成年勞工多集中於服務業、零售業等人力需求量大的行業。（記者魏瑾筠攝）

儘管這項修正是一大進步，但其可能帶來的挑戰不容忽視。例如，如何確保僅有單方同意的情況下，未成年人的決策是經過充分考量的？在部分家庭中，未成年人可能因單親壓力而被迫工作，這些風險需要透過其他監管機制來補充。

此外，對於雇主的教育和監督至關重要。勞動部可考慮引入更細緻的行業規範，特別是在高風險或工時密集的行業中，針對未成年勞工實施額外的保護措施，例如強制性安全培訓、定期工時檢查等。同時，可透過數位化系統進一步簡化監督流程，讓未成年勞工的工作許可與監管更加透明化。

此次勞動部對未成年勞工同意書規範的修正，是政策與現實需求相結合的典範。它不僅提升了法規的合理性與可操作性，也彰顯出臺灣社會對於公平性與多元化的高度重視。然而，這項改進並非終點，而是政策進步的起點。未來，如何在維護未成年勞工權益的同時，兼顧經濟效益與社會公平，仍需相關部門與社會各界持續努力與探索。

（作者為科技集團法務）

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