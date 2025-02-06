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法操》法官判無罪和判免刑一樣嗎？

「無罪」與「免刑」並不是一樣的概念，但新聞卻常將兩者混為一談，而這也導致許多人誤以為免刑不會留下前科。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/02/06 09:30

◎ 法操司想傳媒

根據新聞報導，油條打頭事件法院判決無罪。今年初巴哈姆特網友因自己買的油條被3歲小朋友偷咬一口，與其家長理論但家長表示「一口油條又不會少塊肉」，使其理智線斷線，憤而以手中的油條敲打小孩的頭5到6下。此案經調解不成，小孩家長提起傷害罪的刑事告訴，據樓主自己表示，最終法院認為：以油條打頭的行為雖然不對，但是也教了小朋友社會倫理，判決樓主免罰，但必須要向小朋友道歉。

網友用手中的油條敲打小孩的頭5到6下，此案經調解不成，小孩家長提起傷害罪的刑事告訴，法院認為：以油條打頭的行為雖然不對，但是也教了小朋友社會倫理，判決網友免罰，但必須要向小朋友道歉。示意圖。（圖取自photoAC）網友用手中的油條敲打小孩的頭5到6下，此案經調解不成，小孩家長提起傷害罪的刑事告訴，法院認為：以油條打頭的行為雖然不對，但是也教了小朋友社會倫理，判決網友免罰，但必須要向小朋友道歉。示意圖。（圖取自photoAC） 

無罪和免罰是兩種不同概念！

不知道大家看完上面的新聞簡介之後有沒有發現什麼問題呢？沒錯，那就是「無罪」和「免罰」究竟是不是相同的意思呢？答案其實是否定的，但這必須要從刑法認定案件的方式來說起。

我們曾在文章中提到過，當我們要認定一個人的行為是否構成某個刑法上的犯罪時，一般多數說認為必須經過三階段的審查。以油條打頭的行為為例，我們必須先討論油條打頭是不是刑法上要處罰的行為，也就是是否符合「構成要件」；當一個行為符合構成要件後，我們就必須再討論行為人有沒有正當防衛等阻卻違法事由，也就是有無「違法性」；最終，符合構成要件且具有違法性的行為，還必須要討論是否具有「罪責」，例如是否為無責任能力人。而當三個要件均符合時，我們就會說這個被告「有罪」。

說完刑法的認定罪責的方式，讓我們來說說程序。當法院認定一個人有罪之後，會決定他的罪責究竟應該要判多少的刑才適當。舉例來說，甲拿刀捅乙造成乙死亡的行為，法院經過三階段驗證後認為構成「殺人罪」，應該要處罰，那法院就可以在法定的刑責範圍內判刑。然而，有時雖然行為人的行為有罪，但行為所造成的結果只有一點點、或者行為人本身有可以原諒的地方，例如自首等等，刑法也容許減輕、或免除刑罰。這也就是所謂的「免刑」。

說到這邊相信大家應該都發現了：「無罪」和「免刑」基本上是不同的概念！

如果一個人的行為根本就不會構成刑法的罪責，我們就會說他「無罪」；當一個行為已經構成刑法上的罪責，但法官覺得行為人情堪憫恕，沒有處罰的必要，我們就會判決「免刑」，也因此，免刑基本上還是一個「有罪判決」，只是不用罰。

「無罪」與「免刑」並不是一樣的概念，但新聞卻常將兩者混為一談，而這也導致許多人誤以為免刑不會留下前科。希望透過這樣的解釋，我們可以更重視兩者間的差別，才能更加理解法院在判決時的想法！

本文經授權轉載自法操 法官判無罪和判免刑一樣嗎？

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