自由開講》全民學會止血訓練 人人都是生命守護者

◎ 毛志民

近日媒體報導韌性醫療計畫系列報導，閱畢頗有《孫子兵法》第八篇〈九變篇〉不恃敵之不來，恃吾有以待之的感覺。

其實，戰禍之外，日常生活中，意外隨時可能發生，當你我遇到嚴重出血的緊急情況時，我們知道該怎麼做嗎？

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民眾學習正確使用止血帶，傷口填塞技術，評估出血的嚴重程度等訓練後，在緊急情況下能更有信心介入止血，成為生命的守護者。示意圖。（圖取自freepik）

在PubMed資料庫查找發現：去（2024）年2月《歐洲創傷與緊急外科學期刊》（European Journal of Trauma and Emergency Surgery）便刊登一篇針對非專業人員的「停止出血」（Stop The Bleed, STB）訓練課程能否提升其止血知識、技能和態度的系統性回顧文章，彙整並分析35篇從2013年1月1日至2022年10月31日期間，包含前測／後測觀察性研究、觀察性研究、追蹤調查和隨機對照試驗等相關研究。

文章指出，當一般民眾、社區工作者和警察等學習正確使用止血帶，傷口填塞技術，評估出血的嚴重程度，增強在緊急情況下能夠快速反應的自信等技能後，結果顯示此訓練顯著提升了參加者的知識、技能和信心。訓練後，參加者不僅能夠正確地使用止血帶和填塞傷口，並且在緊急情況下更有信心介入止血。

因此，每個人都可以參加STB訓練，無論是學生、教職員工、社區居民或藥師等，都能從中受益。尤其是那些平時無專業醫療背景或急救經驗的人，更應該了解如何在緊急時刻伸出援手。

不過，STB訓練的技能可能隨時間流逝退步，定期的複訓是保持技能熟練度的關鍵。此外，參加模擬訓練和實踐練習，也能幫助我們在關鍵時刻保持冷靜並採取有效行動。

所以，STB訓練不僅能提升我們的應急反應能力，還能讓我們在關鍵時刻成為他人生命的守護者，此類訓練是重要的，當鼓勵更多人參與其中，共同守護我們彼此的生命。

（作者為高雄榮總藥學部藥師）

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