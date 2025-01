自由開講》全民學會止血訓練 人人都是生命守護者

◎ 毛志民

近日媒體報導韌性醫療計畫系列報導,閱畢頗有《孫子兵法》第八篇〈九變篇〉不恃敵之不來,恃吾有以待之的感覺。

其實,戰禍之外,日常生活中,意外隨時可能發生,當你我遇到嚴重出血的緊急情況時,我們知道該怎麼做嗎?

在PubMed資料庫查找發現:去(2024)年2月《歐洲創傷與緊急外科學期刊》(European Journal of Trauma and Emergency Surgery)便刊登一篇針對非專業人員的「停止出血」(Stop The Bleed, STB)訓練課程能否提升其止血知識、技能和態度的系統性回顧文章,彙整並分析35篇從2013年1月1日至2022年10月31日期間,包含前測/後測觀察性研究、觀察性研究、追蹤調查和隨機對照試驗等相關研究。

文章指出,當一般民眾、社區工作者和警察等學習正確使用止血帶,傷口填塞技術,評估出血的嚴重程度,增強在緊急情況下能夠快速反應的自信等技能後,結果顯示此訓練顯著提升了參加者的知識、技能和信心。訓練後,參加者不僅能夠正確地使用止血帶和填塞傷口,並且在緊急情況下更有信心介入止血。

因此,每個人都可以參加STB訓練,無論是學生、教職員工、社區居民或藥師等,都能從中受益。尤其是那些平時無專業醫療背景或急救經驗的人,更應該了解如何在緊急時刻伸出援手。

不過,STB訓練的技能可能隨時間流逝退步,定期的複訓是保持技能熟練度的關鍵。此外,參加模擬訓練和實踐練習,也能幫助我們在關鍵時刻保持冷靜並採取有效行動。

所以,STB訓練不僅能提升我們的應急反應能力,還能讓我們在關鍵時刻成為他人生命的守護者,此類訓練是重要的,當鼓勵更多人參與其中,共同守護我們彼此的生命。

(作者為高雄榮總藥學部藥師)

