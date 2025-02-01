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綠學院》跟川普比氣長的COP29解析

綠學院

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2025/02/01 16:30

◎ 劉哲良

（綠學院提供）（綠學院提供） 

耶誕和新年期間我在家寫這篇文章，重看了過去幾年在綠學院發表的COP分析文，發現2024年已經是第四篇了，跟綠學院年報《2024年綠學院給全體用戶的一封信——安全感》並列長青！從COP26開始，這條隱形的時間軸，透過專欄文章長時間的紀錄，貫穿時代提供你我一條了解氣候談判的脈絡。

無獨有偶，今年COP也跟年報的主題—「安全感」議題有些共鳴。我聽說雖然因為川普的再次當選，讓一些本來已經訂好機票要參加COP29的歐美人士改成了線上參與；但仍然堅持到場參加的，都熱烈響應周邊活動，沒有因為選舉結果而對氣候談判感到悲觀。

COP29終於通過全球碳交易市場機制的細節

從COP26開始就一直是這長青文關注的重點：新全球碳交易市場規則的細節，終於在本屆定案；而依據第6條第4項所建立的全球市場機制，則正式定名為「巴黎協定額度機制（Paris Agreement Crediting Mechanism, PACM）」。有些之前的文章會稱這個新機制的名稱為SDM，這個名稱就可以忘記了，之後我們統一稱為PACM。

讓我們再複習一下為什麼這個事情這麼重要，在《全國最精準視角的COP26深度解讀》中我們提到，《巴黎協定》下，所有締約國都需要透過提出「國家自定貢獻」（NDC）來說明自己未來的減量規劃、減量目標，所有國家都肩負了不同程度的減量責任（無論是否屬於量化目標），不再有所謂無須承擔減量責任的國家。

因此，原先《京都議定書》授權下的CDM機制必須要升級轉型，後續做了減量專案想賣減量額度／碳權的國家，必須在自己國家的NDC上做清楚的記錄，表明有把一部分的減量成效出售給其他國家，以避免一個減量專案的成效被兩個國家重覆計算，否則會造成帳面上看起來有顯著的排放減量，但實際上只完成了一半的荒謬結果。

因此，這次通過的技術細節中，就針對上面說的潛在可能弊端進行了防弊上的設計，同時也針對「額度品質」做了更好的規範；例如減量專案申請過程要額外新增永續發展評估，以確認專案執行過程能夠盡可能達成更多的SDGs目標。另外，為了避免專案執行時對利害關係人如原住民造成權益上的損害，只要遇到問題，聯合國都有申訴機制可以協助處理，以後坊間說的那些人權侵害問題，將可望能有效降低發生的機會。

在目前聯合國氣候公約所訂定的規則下，中華民國不是締約方，因此我們無法在臺灣執行一個減量專案、然後依監測的減量成效向聯合國申請取得額度。也就是說，臺灣無法賣減量額度給別的國家。

但是臺灣可以透過投資專案或購買減量額度來與其他國家/實體合作、參與全球碳交易。這可以有幾種形式，例如臺灣可以做為投資方，在境外投資執行一個減量專案，再由執行地向聯合國提出申請取得減量額度，最後經由私契約攤分臺灣可取得的額度數量。當然，未來直接在市場上購買其他國家出售的減量額度，則是另一個更直接的參與方式。

對於臺灣企業來說，如果未來面臨國際供應鏈所提出的碳中和要求，由聯合國全球碳交易機制所產生的減量額度/碳權會是一個可用的標竿選項。另一方面，對於政府來說，臺灣主要是依循聯合國氣候公約的規則來規劃氣候治理方向，包含國家整體減量目標（即NDC）亦是如此；也因此，後續存在一種操作可能性，我國政府也可以透過國際碳交易及合作機制取得聯合國減量額度/碳權，以抵減我國的減量目標。綜言之，無論從國家或企業層次來說，本次通過的碳交易合作機制都可視為一個可用的輔助工具。

今年（2025）要舉辦的COP30，象徵COP已經舉辦了三十年，這是一整個世代的長度了！當初創辦COP的那群人，如今都沒有活躍於舞台上，可能都已經從人生的舞台退場了，但是象徵著人類對於美好願景的想望，依然傳承了下來。鐵打的衙門，流水的官，最終，我們比的是誰的氣比較長，想必一定是這群有共同想望的人，而不是川普！

本文經授權轉載自【綠學院】跟川普比氣長的COP29解析

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