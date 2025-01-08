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自由開講》打電話向社福單位求助時，需說明的事項

2025/01/08 16:30

◎ 張居隱

我在民間社福團體公關部門工作時，兼任電話總機，每到歲末年終常會接到民眾來電求助，但確認他們的需求內容，大多不是我任職的社福團體服務項目，就建議他們問當地社會局、打1957福利諮詢專線，或找他們的主責社工。

民眾打電話向社福單位求助前，可先查衛福部所屬單位、各地社會局相關網站，或民間整合社福資訊的網站，初步篩選適合的求助管道，有助縮短詢問時間及心力。（資料照）民眾打電話向社福單位求助前，可先查衛福部所屬單位、各地社會局相關網站，或民間整合社福資訊的網站，初步篩選適合的求助管道，有助縮短詢問時間及心力。（資料照）

我能理解他們希望找到所需服務協助處理困境，但覺得社福體系複雜難懂，只要看到機會，先打電話詢問碰運氣。只是這就浪費他們的時間及電話費，對此分享打電話向社福單位求助時，需說明的重要事項，以提升求助效率：

一、戶籍、居住、就學就業地區：台灣不少社福服務由官方辦理或委託民間單位承接，因此社福資源常依行政區域分配，來電求助時需說明戶籍、居住、就學就業地區，有助後續評估服務資格。

二、社福身分：部分社福服務限特定對象申請，或能優先取得服務、服務內容加碼，像是老人、身心障礙朋友、未成年小孩、低收入戶，如能說清楚現有身份，有助篩選出符合資格的服務項目。

三、接受社福服務情形：社福專業重視資源不重複原則，並做好整合，滿足服務對象的多樣社福需求，因此現有社福體系大多由主責社工進行個案管理，再依需求安排其他協力社福單位合作提供服務。

另外提供急難救助的民間社福單位，希望資源給真正需要的人，通常請民眾先透過社工訪視評估實際需求，由社工協助申請。

四、可先自行調查社福資訊：可先查衛福部所屬單位、各地社會局相關網站，或民間整合社福資訊的網站，初步篩選適合的求助管道，有助縮短詢問時間及心力。

但話說回來，台灣社會近年變化大，社福體系也跟著發展調整，大多由民間社福單位先開發創新服務，官方社福單位對此調整政策，改社福服務名稱及內容，造成社福資訊呈現零碎，別說一般民眾，連社工也可能覺得複雜。

就期待哪位高手能協助整合出完整、準確、方便查詢的社福資訊平台，讓民眾快速找到適合的社福服務，就不用打電話詢問碰運氣，提升社福專業重視的可近性。

（作者為社工師）

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