電影慢慢聊》《愛作歹》影評：無以名狀的憂傷迷霧

用時下最流行的一句話來形容《愛作歹》這部作品，就是號召施名帥與黃冠智兩位留平頭最好看的金獎男星共組螢幕CP，成就這部關於監獄、江湖、同性愛的電視電影。

◎鄭秉泓

對於一般觀眾來說，施名帥這個名字應該是有點熟悉但又有點陌生。他不是明星，但從劇場、短片、電視電影、廣告、電視劇到電影，就算記不住名字，應該會對他那張臉有印象。以2024年來說，他出現在三部國產商業長片，其一是在《默殺：無聲之地》客串一個戲份極少但過目難忘的關鍵角色，其二是在《乒乓男孩》用很鬆的方式扮演蟄伏在鄉下雜貨店的非典型桌球高手，其三則是在《角頭-大橋頭》中飾演更生人阿猛，冷靜內斂的演出，在一群兄弟角色中獨樹一格，不僅首度獲得金馬獎提名，最後亦成功奪獎，為角頭IP締造新紀錄。

公視新創電影《愛作歹》海報。（公視提供）

出道十餘年，施名帥因《角頭-大橋頭》大放異彩，其實他的另個人生角色亦是扮演更生人，他在受湯英伸事件啟發的短片《自由人》中飾演剛出獄的阿傑（導演是執導《默殺：無聲之地》的柯汶利），曾以此入圍金鐘獎。小平頭，話不多，不裝腔作勢或擠眉弄眼，卻讓人感到一股硬氣，這是施名帥透過兄弟角色所建立起的外在形象。

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在2024歲末公視首播的電視電影《愛作歹》中，施名帥第N次出演更生人，這次他的劇中角色名叫咪幾，一個沉默的江湖兄弟，剛出獄的他，面對曾一起坐監的小弟匏仔在重逢後藏也藏不住的「心意」，他先是擺出一副無關緊要的態度，有點刻意避開的意思，直到知曉匏仔惹了麻煩急需解決，他的反應才洩漏出最真實的情感。用時下最流行的一句話來形容《愛作歹》這部作品，就是號召施名帥與黃冠智兩位留平頭最好看的金獎男星共組螢幕CP，成就這部關於監獄、江湖、同性愛的電視電影。

《愛作歹》就是號召施名帥與黃冠智兩位留平頭最好看的金獎男星共組螢幕CP，成就這部關於監獄、江湖、同性愛的電視電影。 （公視提供）

施名帥在2010年的黑色短片《狗日午後》有反串演出，2017年他在探討扮裝皇后也有母性的短片《繁花盛開》無論扮相還是內在層次皆有突破性成就；黃冠智則在2020年《迷你鳥》和2021年《日光樹影》分別嘗試了同志的情慾試探和多元成家兩個階段的不同心境。不過，兩人合演的《愛作歹》，既非時下流行的BL（Boy’s Love）片，也與一般同志片有個距離。它比BL片寫實，沒有太多灑糖或粉紅泡泡；若以內容來論，當然可以把它標上同志片，但它和挖掘監獄同志情感的德國片《愛你讓我自由》（Great Freedom）、美國片《娘子漢大丈夫》（I Love You Phillip Morris）關注重心不一樣，它對於性向認同和情慾追求的著墨並不深，導演朱平更在意的顯然是去挖掘潛藏在江湖兄弟情義之下那股極其隱微的情感交流（這點和《艋舺》較為類似）。

范瑞君與黃冠智在《愛作歹》中演繹動人的母子情。（公視提供）

朱平是臺灣很難得把創作視野瞄準底層的新銳導演，他的三部短片《粗工阿全》、《降河洄游》、《朋友順啦》分別聚焦工人和漁民，這些「艱苦人」為了追求更好的生活，必須在法律邊緣苦苦掙扎，在黑道與白道的間隙中尋找出路。朱平電影裡的這些底層角色，道德不是他們的首要考量，如何生存才是。作為朱平第一部劇情長片，《愛作歹》和前述三部短片屬於同個創作宇宙，勞力和血水混在一起，江湖如泥淖般困住故事的主人翁，別說寄望飛來橫財讓他們一飛衝天，現實把他們緊緊困住，不僅無法順利前行，甚至像是看不見的流沙漩渦，粗暴地把他們捲入無底深淵。不同的是，《愛作歹》的主人翁不只要生存，也想要追求情感、體驗慾望，外放的匏仔如是，內斂的咪幾亦然。

朱平在過往短片中展現自己對於捕捉封閉空間裡情緒如何起伏的強項，《愛作歹》有點像是《降河洄游》的「放大版本」，同樣從一個困惑的少年視角出發，來看自己游移著要陷進去到何種程度的江湖，來審視自己和家人的關係、自己和幫派的關係，同時釐清自己所缺乏的和所需要的……。愛情是這部長片最大的變數，但愛情作為這個故事最動人也最討喜的元素，卻無法成為逃脫困境的出路，也沒能提供救贖。即便朱平給了兩位主人翁深長的一吻，給了手把手、握著槍充滿溫度的一場射擊，甚至還為這些畫面配上了非常破格的，讓人念念不忘的背景音樂，但《愛作歹》因此能被歸類黑幫同志愛情片，在漆黑的底層泥淖中投以希望之光嗎？

最不一樣的黑幫兄弟情。（公視提供）

從短片到長片，朱平始終不變的是每到結尾便把角色困在牢籠意象裡面，或許不至於全然絕望，但終究是進退不得的封閉氛圍，無以名狀的憂傷迷霧。這是他的作者印記，也期待這個封閉性在下一部作品中會不會有所變化。

（作者為影評人）

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