綠學院》【綠色人才領航地圖二】入行捷徑！永續顧問—低碳解決方案服務商釋出超過2,000個工作

顧問要能協助企業制定和實施永續策略，推動企業在ESG各個層面的行動，達到其永續發展的目標，翻成白話文的意思是要陪公子讀書。

◎綠學院編輯室

（取自貼文）

對於剛出社會或是剛轉換跑道進入綠色產業工作的人，前往永續顧問公司或低碳解決方案服務商工作是個不錯的選擇。這倒不是因為業界嘲笑顧問反正都不專業的笑話「顧問就是到處問別人」，而是實在是太缺人啦，可以為所有人的第一次提供許多工作機會。

為什麼顧問工作這麼熱門？

為什麼會這麼缺人？你想想，一間公司可能有企業永續辦公室、永續委員會甚至永續部，可能有人專任、兼任、或甚至根本還沒有專責人員，但品牌商、政府、投資人對企業ESG越來越重視，公司要額外做很多工作，不太可能時時應付得來，因此需要專業永續顧問或低碳解決方案服務商的協助，來幫助他們完成所需工作，假想，只要一間公司找一、兩個服務商，這市場就需要有多大的顧問供給量！

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三種顧問類型的工作內容

顧問要能協助企業制定和實施永續策略，推動企業在ESG各個層面的行動，達到其永續發展的目標，翻成白話文的意思是要陪公子讀書。

陪公子讀書可是全天候的服務，凡是企業會碰到的問題都有機會變成顧問服務，我們從專業門檻由淺入深嘗試分類如下：

●顧問工作類型一：撰寫各類報告書與企業承諾

最早期也是最基礎的就是從撰寫ESG永續報告書開始，業界戲稱為寫作文大賽。當你合乎國內作文大賽、也就是金管會的要求之後，就會開始進入進階的國際作文大賽，例如GRI、TCFD、TNFD、DJSI、CDP等報告書或評比，以及SBTi、RE100等環境承諾，此外金管會更要求上市櫃公司依照本地SASB準則（永續會計準則）、TCFD框架揭露ESG資訊，到了2026年時更是要導入ISSB框架，分成一般性永續相關揭露要求及氣候相關揭露要求兩部分。很多人可能會覺得很受不了，做了一兩年就想離職，但仔細想想寫作文其實是個藉假修真的過程，企業必須經過全面盤點，才能開始理解自己的能力圈在哪、自己可以設定什麼樣的ESG目標。

●顧問工作類型二：導入ISO碳管理與遵約

寫報告書只是第一步，想要真減碳，就得進到管理層面的ISO導入。最常見的服務就是組織碳盤查，因為必須充分了解整間公司的排放量，才能執行減碳計畫。做完碳盤查之後還有產品碳足跡、歐盟CBAM遵約、碳權、碳費、碳中和，也是一連串漫長的過程，因此顧問服務必須與時俱進，幫助企業完成各類減量計畫及驗證，翻成白話文的意思是顧問費怎麼賺都賺不完。

●顧問工作類型三：節能減碳解決方案

碳盤查或碳足跡做完之後，就進到減碳大工程了，這裡有各種服務商，例如賣碳盤查軟體的公司會以顧問公司的形式承接案子，將軟體作為附加產品提供給客戶；節能設備或高能源效率設備供應商可能會採用ESCO（能源技術服務）模式，提供顧問服務並承接節能、節費或減碳專案，這類工作更是一連串漫長的過程，包含最開始的能耗或碳排放盤查、能源使用和排放熱點分析、建立能源基線（baseline）、接下來進行設備投資汰換建議、估算回本年限等等，需要具備一定的產業經驗和統包工程能力，如果你遇到公司宣稱他們使用AI能力節能，建議盡量不要去這種公司上班。

顧問需要哪些核心能力？

由於顧問工作類型多，所需的核心能力也因工作類型而異。根據《續幕》Podcast主持人阿薛的經驗，結合綠學院行內人多年的內功，整理出三個最重要的核心能力：

●核心能力一：學習能力

顧問業並沒有太大的科系限制，看重的都是實戰經驗。因為永續領域更新的速度很快，因此很多都是從做中學。學習新事物的能力，特別是「自主學習」的能力至關重要。為什麼特別強調自主？對很多公司來說，他要的是你的即戰力，他認為給你薪水就要得到你的服務，新的東西你要自己去學，不見得會給你額外的培訓費，讓你參加綠學院的產業小聚或培訓課程。雖然綠學院並不覺得公司這種想法是正確的，但老闆們並不在意你想的是否正確，所以如果你是那種覺得下了班就要做私事而不是公事，覺得公司應該負責你的學習成長，應該付錢讓你去上證照班，建議你還是別去顧問業了吧。喔，不只顧問業，企業的永續部你也別去了吧。

只要願意跨過這道認知門檻，你可以先建立對整個永續議題的基礎認知，例如廣泛了解碳中和、淨零排放、新能源、循環經濟，甚至人權、種族等眾多議題，以及彼此間的關聯性，這有助於取得老闆及客戶的信任，獲得更快速的升遷。

對了，當顧問之後你的英文能力會顯著提升。永續領域的資訊多以英文為主，要了解最新發展往往需要直接閱讀英文內容。顧問業通常追求時效，與客戶保持同步的資訊更新，因此與其等待他人翻譯成中文，直接閱讀英文資料較有效率。雖然英文能力沒有嚴格的分數要求，但一些顧問公司可能會要求提供英文能力證明，或在面試時進行英語測驗。基本上，能夠快速地從英文文件中找到重點，或理解英語影片的內容就已足夠。

●核心能力二：邏輯分析能力

顧問是個腦力活，絲毫不比體力活容易。當面對問題時，能夠有效地拆解問題是顧問很重要的能力，例如客戶提出一個問題時，你需要了解客戶真正關心的是什麼，以及如何蒐集必要的資料和獲取資源，最後還需要清晰地向客戶說明解決方案。同樣地，當面對新議題時，能夠迅速理解並將其轉化為可以提供給客戶的服務也很重要，這往往需要在規範內容的細節中進行推敲。這種邏輯分析的能力通常可以在商學院的學習中有效地培養，也可以通過參與課程、專案報告來積累。

●核心能力三：專案管理能力

顧問或服務商手上都有一堆案子，一個客戶只是你的其中之一，但對你的客戶來說這個案子是他的唯一，因此專案管理能力是必要條件。要定時讓客戶了解專案進度，並用專業建立客戶信任，這同時也考驗相對應的溝通能力。在執行減碳專案時，具有理工科背景可能會有一些優勢，因為他們對特定產業的製程較為熟悉，能夠更有效地與這些產業的客戶溝通，但這並非強制性要求。通常在執行過幾次專案後，你就能知道自己適不適合當顧問了。

顧問生涯潛力評估

顧問的升遷路徑各家不同，參考四大會計師事務所的路徑，大概是顧問、資深顧問、經理、協理、副總、最後到達合夥人，升遷當然取決於績效表現，以及你是否能長時間、常態性加班。估算未來兩年顧問公司/低碳解決方案服務商提供超過2,000個工作機會，薪水普遍從38,000元起跳，工作兩三年月薪上看50,000~60,000元，有錢賺又可以賺實戰經驗，何樂不為！

看到這裡你感到有點心動，可以上求職平台搜尋關鍵字永續、ESG、低碳、淨零等找相關工作，職缺名稱可能包含管理師、顧問、規劃師、規畫經理、專案經理、副理、經理、資深經理、協理、副總等，各種不同的職稱讓人眼花撩亂。

如果你是顧問公司，建議以後使用永續顧問或低碳解決方案服務商替自己分類，幫助更多想要求職的人快速找到你的公司，或是在工作內容描述裡面多放本文中提到的關鍵字，確保你的職缺不會消失在茫茫的搜尋大海裡。

永續專案經理工作內容

Sustainability consultant/project officer Job Description

工作內容與職責範圍

1.提出ESG永續專案計畫：包含制定企業永續目標與策略、優化組織的永續管理機制、永續品牌策略、永續供應鏈及ESG相關管理程序優化等，供決策者參考。必須考量計畫中執行事項的成本效益、技術可行性和接受度等重要因素

2.協助取得計畫執行所需資源，包含提案申請補助款

3.協助計畫執行，並選定與追蹤永續指標，例如用電量、廢棄物回收利用率等

4.製作報告、簡報、行銷材料，溝通傳達公司綠色轉型的成果

5.（針對上市櫃公司）編撰ESG永續報告書，導入各項國際準則，包括：GRI、TCFD、SASB、RBA、SBTi、赤道原則、責任投資原則、責任保險原則、責任銀行原則、機構投資人盡責守則等。（若為會計師事務所永續顧問則：協助針對非歷史性財務資訊進行查核或核閱之確信）

6.舉辦永續教育訓練

7.學習永續相關新知識與工具，蒐集相關法規、技術、市場資料，並和團隊成員分享

8.（針對永續顧問）優化服務效率與流程，了解客戶需求、銷售客戶、開發新服務

學歷

學士或碩士

科系

1.環境工程、環境科學或其他工程分支如化學／機械／電機等

2.對永續發展有強烈興趣的非工程類科系：商業及管理、經濟、社會、大眾傳播學科等

語文條件

英文 -- 聽／中等、說／中等、讀／中等、寫／中等

工作經驗

1.三年以上工作經驗，若在顧問公司或ESG永續發展領域的專案管理工作經驗尤佳

工作技能

1.優秀的人際協調與溝通能力、書面溝通能力、團隊合作能力、銷售與說服他人的能力、協商談判能力

2.解決爭端與衝突能力與抗壓性，不會一遇到問題就提離職

3.擅長解釋資訊讓他人理解、指導他人、幫助他人提升知識或技能

4.專案管理能力包含專案管理架構及專案說明／範圍／人力資源／成本／預算控制與監督／品質／風險／時間進度／專案執行／專案溝通／整合

5.行銷管理能力、品牌經營能力

6.擅長資訊蒐集、數據分析，拆解問題、規劃和評估解決方案，並能形成優質報告的能力

軟體工具技能要求

1.Microsoft Office

2.Adobe Photoshop、Illustrator等平面繪圖軟體

3.Autodesk AutoCAD等電腦輔助設計軟體

人格特質

1.對於綠色／永續發展／ESG議題有熱忱，並願意主動學習

2.具團隊合作精神及良好溝通表達能力

3.主動積極、工作有效率、可靠有責任感、能獨立作業、能夠在壓力下工作

額外加分條件／優先條件：

1.永續證照：具TCFD、環境、能源及氣候相關ISO或管理系統等相關證照或認證，如ISO 14001、ISO 50001、產品碳足跡、水足跡等

2.有第三方審計／驗證或ESG報告確信等經驗

3.金融和商業背景：具企業經營管理分析、市場分析、品牌策略、風險分析專案之經驗，具有金融和商業管理專長者

4.客戶關係管理／專案管理經驗

5.流利的英語口語和書面表達能力，能夠與全球團隊溝通

本文經授權轉載自【綠學院】【綠色人才領航地圖二】入行捷徑！永續顧問—低碳解決方案服務商釋出超過2,000個工作

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