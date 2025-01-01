自由開講》以有機耕作化解中共農產品統戰危機

◎劉烱錫

中國共產黨堪稱是當今禍害全球的主要權勢，他們以民族情感、分化、挑撥、威脅、利誘等暗黑手段欲統戰全世界，對台灣尤然。他們透過商業利誘、宮廟活動、農產品進口等方式統戰台灣人，更透過收買網紅、政黨及政客等不法或灰色手段，交叉運用，意圖摧毀台灣的民主自由。

美國國會眾議院日前通過《共產主義關鍵教育法案》。圖為位於華盛頓特區的美國國會大廈。（歐新社資料照）

如今，美國國會眾議院在今年12月6日以327票對62票的結果通過《共產主義關鍵教育法案》（CrucialCommunism Teaching Act），來幫助美國高中生了解共產主義和極權主義對民主自由制度的危險。呼籲台灣各界應該從各個面向防堵中共統戰，包括農產品進口。

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中共過去二十多年來進口台灣鳳梨釋迦，一面吸引台灣農民到中國種植，如今其生產面積與產量已遠遠超過台灣。2021年9月20日乃以粉介殼蟲感染為由，禁止台灣進口釋迦。導致農民損失慘重，農業部緊急應變，獎勵轉作、開辦釋迦保險，協助國內外行銷等，但釋迦價格仍低落，繼續種植已不合算，但一時也找不到適合轉作的農作物。

台東鳳梨釋迦。（資料照）

2023年逢總統、立委選舉年，中共則以粉介殼蟲「零檢出」證明為條件而容許進口，事實上只是做個樣子，結果不論是否有無粉介殼蟲零檢出之證明，通通可以進口，以達到農產統戰，向數萬名釋迦農民買票的目標，確實也讓其助選達標。

化危機為樂活轉機

本人主持臺東大學友善環境耕作推廣團隊計畫，過去很難推廣釋迦的有機耕作，到2021年仍不到5公頃，佔約5千500公頃面積不到千分之一。中共禁止進口而導致鳳梨釋迦價格崩跌時，感謝義美食品公司在其門市販售一百多萬元的有機農法鳳梨釋迦。

2022年在農糧署專案支持下，獲得家樂福公司合作推廣生態標章的《有機蜜露鳳梨釋迦》，家樂福向消費者溝通，告知螞蟻幫忙粉介殼蟲傳播，粉介殼蟲會分泌蜜露給螞蟻吃的共生關係，這過程會導致果皮黑化而成為賣相不佳的醜水果，但不影響果肉品質，反而是沒有使用化學農藥的表象。

搶攻無「毒」商機，家樂福攜手臺東大學，在家樂福內湖店推出第一支獲得臺東大學農產品生態標章認證的「臺東有機蜜露鳳梨釋迦」。（資料照，家樂福提供）

就這樣，從2022年行銷三千斤，到2024年已增加採購到一萬兩千斤，同時面積也增加到三十多公頃。釋迦具有超高含量的維他命C、B2、鎂、膳食纖維，在2020年中共武漢肺炎流行初期，英國廣播公司BBC從上千種動植物食材中評估其營養保健價值，釋迦被選為第二名，建議國人多享用，即使糖尿病患者也可酌量食用。

此外，2023年福和生鮮農產公司增加零下80 ˚C急速冷凍有機鳳梨釋迦產線，退冰五分鐘後，可回復Q彈香甜的口感，比冰淇淋還好吃，加上可延長保鮮一、兩年，果品不再因後續軟熟而僅能行銷於東亞、東南亞，已可透過航運行銷至歐、美等主流有機市場。

另外，透過消費者溝通與冷凍加工技術解決粉介殼蟲困擾後，有機青農李俊儀先生的有機鳳梨釋迦產量已與慣行者無異，呼籲農業部、經濟部、外交部大力鼓勵行銷冷凍有機鳳梨釋迦到歐、美，協助台東農民，以有機耕作，化解中共農產品統戰危機為樂活的轉機。有機鳳梨釋迦介紹短片如下：https://efag.nttu.edu.tw/

（作者為臺東大學生命科學系教授）



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