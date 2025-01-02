自由開講》烏中關係斡旋政策

◎ 何翊瑞



近期24日烏克蘭國家通訊社報導中共新任烏克蘭大使馬升琨於23日向烏克蘭總統澤倫斯基遞交到任國書，同時中共也藉此謀劃中烏關係能夠加強密切合作，在大國政治的角力下，政策外交是國家建構權力的目標之一，從烏俄戰爭爆發以來，中共雖然進一步深化與俄羅斯經貿合作關係，另一方也面對烏克蘭的戰略手段，採取了外交斡旋的彈性間經濟合作，讓這個兩手政策能夠在雙方國家之中賺取到該有的戰爭利益來彌補自身中央財政赤字。

烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社檔案照）

一、烏克蘭對臺

根據烏克蘭自1991年脫離蘇聯從而獨立後就與中共建交，並在1994年9月江澤民訪烏時公開聯合聲明提到中共是中國唯一合法政府，且「臺灣是中共領土不可分割的一塊」，不再和臺灣建立官方彼此間的關係，至此烏克蘭對臺態度並不甚友好。

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我國陸軍特戰部隊退役的44歲官兵吳忠達赴烏克蘭擔任志願兵，與俄軍作戰之時陣亡 。（資料照）

雖說臺灣在俄烏戰爭時期鼎力相助，從人道救援的醫療再到民眾的捐款，甚至有臺灣民眾遠赴戰場，義無反顧的幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略等各種無怨無悔的道義支持，到頭來卻抵不過烏克蘭向中共的輸誠，或許若以烏克蘭站在中共與臺灣之間的抉擇是出於利益間考量，也試圖想贏得中共的支持，促使烏克蘭總統澤連斯基在12月23日接見中共新任駐烏國大使馬升琨會晤表示：烏中關係是以健康發展態勢成長，也希望在更多領域上可以合作。

二、美國對烏克蘭

新任美國總統川普強勢回歸，這對正在處於戰爭狀態的烏克蘭總統澤倫斯基並不是種好消息，雖然過往拜登政府沒有直接出兵介入戰爭，但是卻提供了軍事與經濟方面的援助；然而川普的上任必定使戰爭陷入迷霧狀態，讓這些援助籌碼重新登上談判桌進行協議，依照對方的目標、條件、文化等領域的處理方式，逼迫烏克蘭付出更多的代價，重塑美烏之間的關係。

美國準總統川普即將強勢回歸。（路透檔案照）

三、結論

美國政權更替讓這一波的轉折點在未來仍有極大的變數，甚至如何將這曠日持久的戰爭進行結束都是種困難，但是若要在烏俄戰事塵埃落定之前讓雙方達成停火協議，這或許需要在外部重重壓力下做出關鍵性的決策時刻。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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