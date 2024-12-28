話說李筱峰》「統一就是奴役」 中國民運人士劉曉波

為了爭取民主自由，被中共政權打入大牢，卻獲諾貝爾和平獎的中國民運人士、作家劉曉波 是今天的冥誕壽星。

◎ 李筱峰

「統一就是奴役」「非要統一自由民主的臺灣，還堅持不容商量的『一個中國』的談判前提，還固守『一國兩制』的統一架構。」

「中國知識分子身上的民族惰性比一般大眾更深更厚！」–劉曉波



為了爭取民主自由，被中共政權打入大牢，卻獲諾貝爾和平獎的中國民運人士、作家劉曉波是今天的冥誕壽星。

為了爭取民主自由，被中共政權打入大牢，卻獲諾貝爾和平獎的中國民運人士、作家劉曉波。（取自貼文）

劉曉波出生於1955年，吉林長春人。畢業於吉林大學中文系，北京師範大學中文系碩士、文藝學博士，曾擔任北京師範大學中文系講師、獨立中文筆會第一屆及第二屆會長、《民主中國》網刊主編，曾經聲援六四天安門學運，後被捕入獄。

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他畢生致力於宣傳政治改革及參與旨在終結中國共產黨的一黨專政的運動而多次被拘捕判刑。1995年被北京市公安局以「監視居住」的形式關押。1999年以「擾亂社會秩序」被處勞動教養三年。

劉曉波對中國文化、知識界的批判相當犀利，試看兩段他的快語：

「中國作家仍然缺乏個性意識。這種無個性的深層就是生命力的枯萎、生命力的理性化、教條化，中國文化的發展一直是以理性束縛感性生命，以道德規範框架個性意識的自由發展」；

「不打破傳統，不像五四時期那樣徹底否定傳統的古典文化，不擺脫理性化教條化的束縛，便擺脫不了危機。」

2008年，劉曉波發起與參與起草了《零八憲章》，並與300多名中國各界人士一同簽署。該憲章於同年12月10日世界人權日，聯合國《世界人權宣言》60周年時發表。呼籲言論自由、人權和自由選舉。中共於2009年以「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」的理由逮捕劉曉波，判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。

2010年10月8日，諾貝爾評審委員會以「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥」為由，頒發2010年諾貝爾和平獎給劉曉波。他成為首位獲得諾貝爾獎的中華人民共和國公民。

但中共當局不准劉曉波出獄領獎。奧斯陸的頒獎典禮上，一張空蕩蕩的椅子，在頒獎台上。那是人權鬥士的光榮，也是專制極權的恥辱！

2010年劉曉波在獄中獲得諾貝爾和平獎，中共當局不准劉曉波出獄領獎。奧斯陸的頒獎典禮上，空蕩蕩的椅子，在頒獎台上。那是人權鬥士的光榮，也是專制極權的恥辱！（圖擷取自諾貝爾獎官方Twitter）

然而，中國外交部發言人姜瑜隨即表示，挪威諾委會將2010年的和平獎授予「因違反中國法律正在服刑的罪犯」，是在公開支援中國境內違法犯罪行為，是對中國司法制度的公開挑戰和對中國內政的粗暴干涉。中共統治集團完全不了解，用監牢對付對手無寸鐵的知識份子的民主訴求，才是粗暴的人權蹂躪！

此時，仍在獄中的劉曉波已罹患肝癌，他不僅不能出國領獎，也不能立刻保外就醫。直到2017年6月，劉曉波的肝癌已到末期，才獲准保外就醫。然而一個月後，7月13日劉曉波病情惡化，多重器官衰竭逝世，享年61歲。

#燦爛的星辰

【12月28日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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