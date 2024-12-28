自由開講》父母爭奪下 扭曲的童年

◎李惠娟

日前美國校園槍擊案件， 15歲女在校內槍殺兩人後自戕身亡！法院文件提及她從小就夾在父母的扶養權爭奪戰中！我國每年有五萬多位父母離婚的孩子，有多少人也需要經歷這種「以愛之名」卻讓人痛苦萬分的成長過程？

美國日前發生校園槍擊案現場。15歲女在校內槍殺兩人後自戕身亡！（法新社）

每每在談離婚對孩子的影響，我都會強調：重點不在離婚，而是家長如何陪伴孩子走過！因為大人或小孩都是有韌性的，事發當下痛苦難受，但後續如何調適才是關鍵！離婚切斷大人的婚姻關係，卻切不斷親情；當父母帶著過往的怨恨，逮到機會就要修理對方，那這些折磨就一定會落在孩子身上！

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曾經有孩子用各種理由抗拒與爸爸過夜，父母為此鬧上法院，孩子告訴我：爸爸那邊有阿公阿嬤陪他，媽媽只有我。我們陪媽媽討論後，她說如果孩子不在身邊，他會去朋友家，孩子才答應跟爸爸過夜！也有青少年告訴我們，「他說她很糟，她罵他爛人，他們都沒有想過：那我呢？我是很糟的爛人嗎？」所以他決定兩邊都不信、都不甩，一有機會，他想去一個沒有他們吵的地方！

本會podcast-放學不回家EP4－【孩子心聲啟示錄feat.關韶文、佩琪】，關關跟佩琪都提到害怕身旁的人離去，於是一個放棄與人靠近，一個努力討好，這些都是父母離婚經驗中帶來的影響。

協助離異家庭將近20年，總希望孩子們可以在父母離異風暴中好好活下來！除了有家事商談幫助父母規劃分開後子女的照顧，而不是只想著搶孩子，即使搶到手也都壞掉了！

我們也提供離異家長親職教育，很多父母問：我就是因為跟他無法溝通、三觀不合才要離婚，怎麼可能還要當合作父母？方法是有的，而且還不只一個！歡迎上網搜尋「離婚親子維繫服務」。

崇明國小宣導兒童權利公約活動，小朋友熱烈參與，比動作比手勢。（資料照）

最後，我想呼籲各界重視兩願離婚對兒少權益的保護不足！「消除對婦女一切形式歧視公約」（簡稱CEDAW）的第四次國際審查，已提出我國兩願離婚制度缺乏法院監督來確保兒童的最大利益得到保護。

其次，我國也已將兒童權利公約（簡稱CRC）國內法化，為了落實CRC，我們非常需要思考兩願離婚制度中如何納入子女照顧計畫以及相關配套！

（作者為社工師；兒福聯盟副處長）



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