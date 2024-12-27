自由開講》川普任命AI與加密沙皇的企圖

◎廖明輝

美國總統當選人川普任命創投企業家大衛‧薩克斯（David O. Sacks）為「人工智慧與加密貨幣沙皇」（AI and Crypto Czar），象徵川普新政府在面對AI與加密貨幣等新興科技時，企圖以強而有力、接近總統核心權力中心的角色來推動產業政策。

川普任命創投家薩克為人工智慧與加密貨幣「沙皇」。（擷取CNBC）

「沙皇」（Czar）職稱源自俄語「沙皇」（Tzar），美國總統經常指派高階顧問，在無需參議院審查情況下，直接高效率地處理棘手問題。川普似乎企圖藉由此任命繞過繁瑣的制衡機制，確保有專人迅速協調跨部門行動，為AI和加密產業發展「另闢蹊徑」。

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大衛‧薩克斯現年五十二歲、出身南非、畢業於史丹佛大學的創投家，曾是PayPal早期高層，與馬斯克有深厚交情。他不僅在矽谷投資圈享有聲望，也是川普競選時在科技圈的重要支持者。薩克斯的創投公司Craft Ventures曾經投資過馬斯克的數項業務，顯示他在加密貨幣與AI領域一直進行積極布局。

川普在競選期間展現支持加密貨幣姿態，引發外界許多疑慮，尤其是在選後數週內，川普自家的加密企業World Liberty Financial即從Tron區塊鏈創始人孫宇晨處獲得三千萬美元投資。顯示川普政府與矽谷新興資本勢力及加密市場之間存在微妙卻緊密的互動，而薩克斯的任命無疑將此種關係更加制度化和政策化。

川普在競選期間展現支持加密貨幣姿態，引發外界許多疑慮。（路透檔案照）



相較之下，拜登政府致力為人工智慧與加密貨幣建立更明確且安全的治理框架。拜登在二○二三年簽署EO 14110行政命令，強調AI開發和使用的八項原則，包括安全、創新、公平、隱私和消費者保護等，指示商務部制定AI安全指南。

拜登政府的想法是透過建立穩健治理結構，確保新興科技不致對社會福利與國家安全造成嚴重隱憂。然而，在川普看來，這種自上而下的嚴格監管路線恐在國際競爭使美國陷於守勢，尤其是面對中國在AI領域的迅速崛起。

川普曾表示上任後將撤銷EO 14110，放鬆AI監管以讓美國能更靈活地投入AI創新。薩克斯的任命，即是這種鬆綁思維的體現。川普意圖藉由大膽的政策轉向，鼓勵業界以更快步伐開發與運用AI和加密技術，試圖讓美國在美中科技戰取得絕對優勢。

總體而言，川普任命大衛‧薩克斯為AI與加密沙皇，代表美國可能放棄AI監管路線，轉而採取放鬆管制、鼓勵創新的政策。川普透過設立不必經由參議院同意的沙皇，在政策上「繞過」傳統體系限制，為產業提供快速決策與資源分配的管道。

然而，川普運用「沙皇」的企圖，也可能帶來風險管理的挑戰，而美國能否在鬆綁之餘保持競爭公平與公共利益，將成為往後觀察重點。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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