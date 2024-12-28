文資沒小事》巴塞隆納的四貓咖啡

四貓咖啡提供巴塞隆納市民聚會、晚宴、藝術會議，拉蒙·卡薩斯在此。畢卡索年輕尚未聲名大噪時也遊蕩於此，畫了不少經典素描、油畫，也曾在此舉辦個展，這裡有音樂與文學，可是當時的窮藝術家都能消費的起。 [2]

◎蕭文杰

在臺灣很多人知道四叉貓，但是沒聽過四貓咖啡，不過筆者是曾經同時講書店、咖啡店文資的怪咖（在欒樹下），當然要講一下位於西班牙巴塞隆納的四貓咖啡。

四貓咖啡外觀看來十分美觀。（取自貼文）

外觀看來十分美觀，但是這棟老建築當年賣的咖啡不是很貴，屬於庶民能消費的咖啡。

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四貓咖啡提供巴塞隆納市民聚會、晚宴、藝術會議，拉蒙·卡薩斯在此。畢卡索年輕尚未聲名大噪時也遊蕩於此，畫了不少經典素描、油畫，也曾在此舉辦個展，這裡有音樂與文學，可是當時的窮藝術家都能消費的起。

棟老建築當年賣的咖啡不是很貴，屬於庶民能消費的咖啡。（取自貼文）

而庶民能消費的起的咖啡才能培育出藝術家，這是咖啡店的價值。

如今歐洲有些咖啡店也因這些名人關係，咖啡變貴，但是有良心的業者將盈餘投入贊助文學、藝術。而這些具有文化的咖啡店，論單價也很難超越台灣榕錦園區內上千甚至萬元台幣的咖啡。

庶民能消費的起的咖啡才能培育出藝術家，這是咖啡店的價值。。（取自貼文）

有朋友要請我喝榕錦興波我婉轉拒絕，但是若請我喝一杯四貓咖啡，我高興的接受。

（作者為台師大社會教育學系兼任助理教授；文資專家）

本文經授權轉載自蕭文杰臉書

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