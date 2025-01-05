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識眾寡之用》臺灣原住民經濟是均貧還是不均？

原住民族委員會每隔4年即委託執行「原住民族經濟狀況調查」（以下簡稱經濟調查）。最近兩次分別為2021年（110）、2017年（106）。此案以抽樣調查蒐集原住民族家庭收支及經濟狀況，調查內容包含原住民族家庭收支、經濟壓力、貧窮、住宅及財產擁有、收入及負債等，深入分析不同特徵原住民族家庭經濟狀況差異。
陳叔倬

陳叔倬

2025/01/05 13:00

◎ 陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

相較於數量眾多、種類繁複的原住民族文（文學）史（歷史）哲（文化、傳統知識）文獻，原住民族的經濟文獻，種類、數量都極少，以至於少有人談論。但這不代表原住民族經濟狀況不值得重視。本文介紹兩件稀少的當代原住民族經濟文獻，除了藉此介紹原住民族經濟現況外，亦評論其中呈現的內容。

原住民族委員會每隔4年即委託執行「原住民族經濟狀況調查」，調查內容包含原住民族家庭收支、經濟壓力、貧窮、住宅及財產擁有、收入及負債等，深入分析不同特徵原住民族家庭經濟狀況差異，做為政府施政的參考。（資料照）原住民族委員會每隔4年即委託執行「原住民族經濟狀況調查」，調查內容包含原住民族家庭收支、經濟壓力、貧窮、住宅及財產擁有、收入及負債等，深入分析不同特徵原住民族家庭經濟狀況差異，做為政府施政的參考。（資料照）

原住民族委員會每隔4年即委託執行「原住民族經濟狀況調查」（以下簡稱經濟調查）。最近兩次分別為2021年（110）、2017年（106）。此案以抽樣調查蒐集原住民族家庭收支及經濟狀況，調查內容包含原住民族家庭收支、經濟壓力、貧窮、住宅及財產擁有、收入及負債等，深入分析不同特徵原住民族家庭經濟狀況差異。2021年的經濟調查，完成5,409份有效樣本（信心水準95%條件下誤差+1.31%），調查結果原住民戶年收入平均76.20萬元，若外加自用住宅設算租金收入則是86.19萬元。

在此先釐清，家戶經濟與個人經濟之間的差異。家戶經濟彙整所有成員的個人經濟、呈現家戶生活水平。法律上家戶成員的許多權利共享、義務共擔，在申請住房貸款、助學貸款等時，往往需要提供家戶經濟證明，因此家戶經濟較能呈現完整國人的經濟狀況。因此，即使原民會每季末、每年末都會公布「原住民族就業狀況調查」，其中列有「原住民有酬就業者每人每月主要工作平均收入」，但其重要性不若經濟調查裡的家戶經濟內容。

2021年的經濟調查結果顯示，原住民戶年收入以「受僱人員報酬及產業主所得」收入為主，占90.13%，其次依序為「經常移轉收入」、「財產所得收入」、「雜項收入」。與106年比較，原住民戶年收入平均成長4.71%。如包含「自用住宅設算租金收入」，原住民戶年收入平均約為全國平均的0.63倍。然而，原住民戶間，亦存在財富不均狀況2021年經濟調查顯示，原住民戶每年可支配所得前20%（G5）平均為154萬元，後20%（G1）平均為25萬元，倍數與當年全國等同，顯現原住民戶與全國的財富不均程度相似

2017年經濟調查於該年年底進行，當時原住民戶數為226,398戶，抽樣完成5,302份有效樣本（信心水準95%條件下誤差+1.00%），調查結果原住民戶年收入平均72.76萬元，若外加自用住宅設算租金收入則是81.08萬元。與當年全國相較亦為0.63倍，跟2021年狀況同。觀察財富不均情形，原住民戶每年可支配所得前20%（G5）平均為149萬元，後20%（G1）平均為20萬元，倍數高於當年全國，推斷2017年當時，原住民戶間的貧富不均程度，高於全國。

這兩次的經濟調查中，數值變化最大的部分，在於平地原住民鄉2021年平地鄉的原住民戶年收入平均較2017年增加8.77%，但2017年卻比2014年減少了2.54%，一來一往相差11.31%。為何平地鄉原住民戶的年收入，4年間能從負成長轉為正成長、上漲11.31%？有可能是2017年時許多未固定受薪（打零工）的原住民，2021年時轉為固定受薪。推測這可能跟4年間政府在原住民族地區新增了許多就業機會有關。以原住民族文化健康站推動狀況來看，2017年文健站只有169站、2021年時增加至429站。這時期新增的文健站，更多設立於平地原住民鄉，聘用許多原先打零工、無固定受薪的原住民，給予固定薪資，並納入勞保，致使收入都被政府正式掌握。以上推測是否屬實，需要更詳實的資料並加以分析比較，才能證實。

近年政府新設原住民族文化健康站，聘用許多原先打零工、無固定受薪的原住民。圖為參加文健站的長輩開心高歌。（資料照）近年政府新設原住民族文化健康站，聘用許多原先打零工、無固定受薪的原住民。圖為參加文健站的長輩開心高歌。（資料照）

這兩件調查報告的頁數差距極大，2021年有482頁，2017年則為199頁，相差一倍以上，項目雖相似，但體例與撰寫呈現方式差別極大，閱讀或是比較分析時，應多加留意。譬如2021年的調查報告的年收入平均，是以「計入自用住宅設算租金收入」呈現，但2017年則未計入，致使同項目在兩報告中的數值不同，不能直接比較，只能以成長率相比。兩次的經濟調查都是委託典通股份有限公司執行，卻出現諸多誤差，致為可惜。

除了以上介紹的年收入平均、可支配所得五等份分佈與全國比較之外，兩件調查報告另有自有住宅率、貸款、戶長借貸、負債等內容，若深入閱讀，可進一步認識經濟研究的呈現方式與內容。

總體而言，原住民家戶經濟雖與全國共同成長，但仍處於弱勢。然而，原住民家戶間亦出現貧富不均，其程度可能較全國為甚。未來扶助原住民族社會經濟發展，應考量家戶間貧富差異狀況，調整給付的優惠多寡

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