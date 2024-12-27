自由開講》抖音深偽片再次敲醒社會警鐘

◎ 馨娜

近⽇⺠進黨立法院黨團總召柯建銘發表緊急聲明，知名網路平台抖⾳上流傳他被⼈⼯智慧深偽（deepfake）的影片，柯建銘呼籲不要轉傳並通報國安單位處理。

立法院民進黨團總召柯建銘成為深偽（deepfake）的受害者。（記者謝君臨翻攝）

抖⾳作為中共認知作戰的⼯具變本加厲，台灣國會藍⽩以粗暴⽅式通過爭議性的三個法案，柯建銘召開記者會批評藍⽩滅國亂政之時，抖⾳隨即上架簡體字旁⽩、帶中國⼝⾳、內容詆毀執政黨的深偽影片，雖然有識之⼠⼀看即知是偽造影片，其挑釁之意味、推出之速度和混淆視聽的意圖令⼈憂⼼，台灣應正視抖⾳的影響，且看世界各國對抖⾳的管制：

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美國和歐盟因擔憂抖⾳收集的⽤⼾數據可能被傳輸到中國政府，威脅國家機密和敏感信息，禁⽌政府設備上使⽤；英國發現抖⾳違反兒童數據隱私法，可能不當使⽤未成年⽤⼾數據，出於安全考量，禁⽌在政府設備上使⽤；印度、阿富汗因抖⾳內容煽動社會不安、暴⼒風氣，影響青少年的⼼理健康⽽禁⽤；歐洲巴爾幹半島的阿爾巴尼亞在今年12⽉21⽇因擔憂抖⾳上的暴⼒影片對青少年的不良影響，宣布對抖⾳實施為期⼀年的禁令。

美國因擔憂抖⾳收集的⽤⼾數據可能被傳輸到中國政府，威脅國家機密和敏感信息，禁⽌政府設備上使⽤。（路透）

綜觀反對禁⽤抖⾳的論述主要是認為禁⽌抖⾳恐傷害⺠主國家的⾔論⾃由，然⽽中共正在利⽤⾔論⾃由的護⾝符打擊⺠主陣營！台灣應凝聚國家安全優先於⾔論⾃由的價值，畢竟沒有國家哪來⾔論⾃由的保障？

再者，⾔論⾃由不等同於無約束的技術使⽤，抖⾳對其⽤⼾數據的不當使⽤已是美國、歐盟禁⽤的原因，放任抖⾳在台灣任意使⽤⽤⼾數據讓國家安全、⼈⺠隱私漏洞百出。且社群平台不是只有抖⾳，台灣還有多元豐富的管道如IG、YouTube等可使⽤。

禁⽤抖⾳的理由更不僅是抖⾳已為中共政爭的⼯具，其對青少年的⼼理負⾯影響和假訊息的氾濫都在破壞台灣的穩定，更是國際社會限制抖⾳的鐵證，台灣應破釜沈⾈將禁⽤抖⾳納入長治久安之計！

（作者為國外業務）

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