自由開講》香港721判決 足為台灣殷鑑

◎ 康駿銘

正值反送中期間所發生的「721事件」日前判決，六名受襲者全部被判暴動罪成。當年過百名手持長棍等武器、有黑道背景的白衣人士闖進元朗港鐵站，對所有市民進行無差別襲擊，造成多人受傷，孕婦、記者無一倖免。

反送中期間，過百名手持長棍等武器、有黑道背景的白衣人闖進元朗港鐵站，對所有市民進行無差別襲擊，造成多人受傷。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）

在襲擊事件發生前，有市民目睹警察離開，襲擊期間緊急報案電話無人接聽，筆者當時便趕赴鄰近的派出所，卻只見派出所拉上了鐵門，對門外疾呼的民眾充耳不聞。警察終在襲擊後近一小時才姍姍來遲，更有畫面拍到警察與白衣人搭肩的情況等，721事件被視為警黑勾結的有力證明，令不少人從支持警察的親政府陣營覺醒。

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事發至今五年，在眾多現場畫面記錄的情況下，僅11名白衣人被判暴動及/或意圖傷人或傷人罪罪成，反而是當初有份被攻擊、又或者見義勇為的受害者被判暴動罪成，主審法官陳廣池稱不接納自衛的說法，甚至批評受害人「挑釁」、「激化對峙」、「破壞社會安寧」，與國民黨的「台灣挑釁論」可謂同出一轍。

實際上，陳廣池是國安法指定法官，視捍衛自由的示威者為「暴徒」的政治立場明確，這種指鹿為馬、是非不分，以政治立場而非法理判決的法官，正是參與北京敗壞香港法治的幫凶，自甘墮落成納粹法官，盜用「法治」之名為暴政塗脂抹粉，令公義和法治蒙污。

香港法律已成為對付人民的武器，政權以「依法」為名肆意妄為，即使是如壹傳媒這種上市公司也可以因為政治理由而一夜清盤。圖為香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反「港版國安法」，遭警方以鐵鍊圍腰押送。（美聯社）

本案的判決，正正展現中國式的「法治」邏輯，過往香港法院的獨立性、公正性已經蕩然無存。法院不僅是解決日常社會糾紛的地方，更是香港昔日繁榮的基礎。人民的自由、財產安全皆受法律的保障，締造了安穩的投資環境，但今日的香港法律成為了對付人民的武器，政權以「依法」為名肆意妄為，即使是如壹傳媒這種上市公司也可以因為政治理由而一夜清盤。

香港如此，中國更是如此，閩南狼的中國司法鐵拳實際上是中國的常態，虛有繁華鬧市的景象，埋藏不了其中的敗絮。民主、自由、法治皆非必然，若不多加留神，得來不易的制度隨時就被翁曉玲、黃國昌等人葬送，令台灣走上如今日香港的萬劫不復之路。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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