晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》香港721判決 足為台灣殷鑑

2024/12/29 10:30

◎ 康駿銘

正值反送中期間所發生的「721事件」日前判決，六名受襲者全部被判暴動罪成。當年過百名手持長棍等武器、有黑道背景的白衣人士闖進元朗港鐵站，對所有市民進行無差別襲擊，造成多人受傷，孕婦、記者無一倖免。

反送中期間，過百名手持長棍等武器、有黑道背景的白衣人闖進元朗港鐵站，對所有市民進行無差別襲擊，造成多人受傷。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）反送中期間，過百名手持長棍等武器、有黑道背景的白衣人闖進元朗港鐵站，對所有市民進行無差別襲擊，造成多人受傷。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）

在襲擊事件發生前，有市民目睹警察離開，襲擊期間緊急報案電話無人接聽，筆者當時便趕赴鄰近的派出所，卻只見派出所拉上了鐵門，對門外疾呼的民眾充耳不聞。警察終在襲擊後近一小時才姍姍來遲，更有畫面拍到警察與白衣人搭肩的情況等，721事件被視為警黑勾結的有力證明，令不少人從支持警察的親政府陣營覺醒。

事發至今五年，在眾多現場畫面記錄的情況下，僅11名白衣人被判暴動及/或意圖傷人或傷人罪罪成，反而是當初有份被攻擊、又或者見義勇為的受害者被判暴動罪成，主審法官陳廣池稱不接納自衛的說法，甚至批評受害人「挑釁」、「激化對峙」、「破壞社會安寧」，與國民黨的「台灣挑釁論」可謂同出一轍

實際上，陳廣池是國安法指定法官，視捍衛自由的示威者為「暴徒」的政治立場明確，這種指鹿為馬、是非不分，以政治立場而非法理判決的法官，正是參與北京敗壞香港法治的幫凶，自甘墮落成納粹法官，盜用「法治」之名為暴政塗脂抹粉，令公義和法治蒙污。

香港法律已成為對付人民的武器，政權以「依法」為名肆意妄為，即使是如壹傳媒這種上市公司也可以因為政治理由而一夜清盤。圖為香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反「港版國安法」，遭警方以鐵鍊圍腰押送。（美聯社）香港法律已成為對付人民的武器，政權以「依法」為名肆意妄為，即使是如壹傳媒這種上市公司也可以因為政治理由而一夜清盤。圖為香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反「港版國安法」，遭警方以鐵鍊圍腰押送。（美聯社）

本案的判決，正正展現中國式的「法治」邏輯，過往香港法院的獨立性、公正性已經蕩然無存。法院不僅是解決日常社會糾紛的地方，更是香港昔日繁榮的基礎。人民的自由、財產安全皆受法律的保障，締造了安穩的投資環境，但今日的香港法律成為了對付人民的武器，政權以「依法」為名肆意妄為，即使是如壹傳媒這種上市公司也可以因為政治理由而一夜清盤

香港如此，中國更是如此，閩南狼的中國司法鐵拳實際上是中國的常態，虛有繁華鬧市的景象，埋藏不了其中的敗絮。民主、自由、法治皆非必然，若不多加留神，得來不易的制度隨時就被翁曉玲、黃國昌等人葬送，令台灣走上如今日香港的萬劫不復之路

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書