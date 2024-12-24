自由開講》藍白粗暴修「財劃法」難以服民心

◎ Jerry聶

立法院12月20日三讀通過「財政收支劃分法」 修正案。

114年度中央政府總預算案相關稅收推估顯示，需額外釋出3753億元財源，恐對中央財政造成重大壓力，將嚴重衝擊中央施政能量，恐影響經建發展、社會福利及國防社會安全之政策。

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藍白立委挾人數優勢強行通過「財劃法」修法，掏空中央財源，恐影響政府整體施政。圖為財劃法三讀通過，國民黨立委開心慶祝。（記者羅沛德攝）

財政收入劃分的調整應以「事權」與「支出劃分」為基礎，需全面檢視事權分配、財政狀況及調整機制的公平與合理性。在滿足地方財政需求、促進地方自治以及維護中央財政規劃能力的前提下，必須充分討論，審慎規劃，避免倉促立法。

此外，直轄市與縣（市）間的水平分配公式過於倚重人口數與營利事業營業額等指標，可能進一步擴大城鄉差距，與調劑財政盈虛的原則不符。若再加上「一般性補助款」，部分地方政府的分配財源恐超過實際支出需求，導致資源浪費，進而影響地方財政紀律與整體效率。

「民主」是台灣人民共同維護的價值，我們必須凝聚共識，監督政府，並抵禦任何企圖削弱台灣主權的行為。無論透過選舉、參與公共事務，或是監督政策運作，公民的意見與行動，始終是守護台灣的最堅實屏障，藍白此次倉促修法，難以說服民心！

（作者為研究生）

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