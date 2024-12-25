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自由開講》誰該是民眾黨「新任黨主席」？他黨拉攏是去「爭未來」

2024/12/25 11:30

◎邱世長

柯文哲將民眾黨黨主席「辭職聲明」，交給民眾黨祕書長周榆修，擺明辭黨主席的立場，試圖遠離政治是非，以及擺脫司法困境。但是，恐怕未必能如願以償！

柯文哲16日透過律師遞狀聲請解除禁止「通信」禁令，北院20日裁定准予轉交。（資料照）柯文哲16日透過律師遞狀聲請解除禁止「通信」禁令，北院20日裁定准予轉交。（資料照）

依照法官所言，依照法理，請辭之意思表示到達，即生「辭職效力」！民眾黨卻表示，這應由民眾黨內部開會處理，不是法官自行透過主文宣告，就能「辭職生效」。

看來，真應了俗諺：「坐轎的想下來，抬轎者不放行」！

因為，誰是民眾黨「新任黨主席」？這涉及到綠、藍、白三黨，政治「實質影響力」的消長，其他政黨都會搶著結盟，豈容柯阿伯「輕輕」就逃脫？

2024年中華民國立法院第十一屆立法委員選舉，總席次為113席，其中73席是區域立委，3席平地原住民立委、3席山地原住民立委。另外34席就是「不分區立委」，由獲得5%不分區政黨選舉票之政黨依得票率選出。

民眾黨8名不分區立委林憶君（左起）林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。（記者朱沛雄攝）民眾黨8名不分區立委林憶君（左起）林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。（記者朱沛雄攝）

民眾黨剛好得到8席「不分區立委」，他們都是依「政黨票」當選立委。換句話說，黨主席若開除某人的黨籍，等同開除他的立委資格！民眾黨立委，誰敢不聽「黨主席」之命令？

這等同於「民眾黨主席」，形同是八席立委，其政治實力豈可小覷？這不僅民眾黨內要爭黨主席之位，綠營與藍營立委，也必須趁機結盟，以提升該政黨在「立法院」的影響力。

不管是「綠白合」或是「藍白合」，都是實質在立法院過半，對未來局勢，影響力甚大。

更何況，民眾黨8席「不分區立委」，當時承諾只做2 年，還要算數嗎？還是可以繼續當4 年？新任黨主席的意志，可以決定一切！不是嗎？

誰是民眾黨的「新任黨主席」？不僅民眾黨內各方勢力要爭奪，其他各黨也都得搶著拉攏，爭的是未來！

因為，這涉及到剩下三年多時間，哪一個政黨，可以每次都在立法院，笑傲江湖，投票過半，合法獲勝！

﹙作者為教育工作者﹚

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