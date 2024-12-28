自由開講》就業安定基金促進經濟發展

◎ 劉宏彬

勞資和諧是促進經濟穩定與成長的重要基石。在一個健全的勞資關係中，勞工和資方能夠協同合作、互相支持，共同激發創新、提升生產力，從而帶動國家的經濟發展。這樣的和諧氛圍也能吸引更多的外資投入，增加就業機會，提高國家競爭力。

就業安定基金是保障勞工就業穩定和支持經濟發展的關鍵機制，對於這些資金的使用和去向，透明度和合理性至關重要。圖為徵才活動現場。（資料照）

然而，某些政治人物和特定利益團體卻可能會利用製造紛爭來達成其政治或經濟目的。這些紛爭可能在一定程度上削弱了勞資雙方的信任關係，進而造成經濟上的不穩定。尤其是在一些狀況下，這些政客和集團可能會透過操弄來促成一種對立，企圖從中謀取利益。

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就業安定基金是一個旨在保障勞工就業穩定和支持經濟發展的關鍵機制。對於這些資金的使用和去向，透明度和合理性至關重要。若發現有資金流向不明或被挪用的情況，那麼有必要立即展開徹查，確保此類資金的使用符合其原本的設計目的，並排除非法或不當使用的可能性。

只有在維護勞資和諧及確保公共資金透明運用的前提下，我們才能夠塑造一個穩定的經濟環境，並攔阻那些試圖動搖國本的不良分子作為。政府與社會各界需要共同努力，強化勞資合作機制，提高基金使用效益，從而促進社會的全面發展與繁榮。在此過程中，如有異常現象發現，需要及時調查、對違法、違規者嚴懲，以此維護國家整體利益。善用！

（作者為失能家庭雇主協會理事）

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