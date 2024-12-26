自由開講》穩定食品與能源價格 我控制通膨得宜

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全球物價持續上升，通膨成為各國民眾關注的焦點。然而，與其他國家相比，台灣在控制通膨方面表現優秀。即便如此，食品與能源價格的上漲，特別是雞蛋與電價，仍引起廣泛討論。

雞蛋是日常食品的必需品，其價格波動很容易吸引公眾目光，特別是價格的上漲對低收入家庭恐造成壓力。（資料照）



食品與能源價格：雞蛋與電價的真實影響

雞蛋作為日常食品的必需品，其價格波動容易吸引公眾目光。然而，在台灣，雞蛋價格雖有漲幅，但其在消費者物價指數（CPI）中的食物分類細項蛋類中僅佔2.8%，更只佔據CPI的0.03%。

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對整體通膨影響有限。即便如此，價格的上漲仍對低收入家庭構成一定壓力，特別是以雞蛋為主食材料的餐飲業。部分民眾認為早餐相比之前十分昂貴，相關加蛋話題已成為月經文。

電價漲幅同樣是熱議焦點，但其在CPI中所占比例也不高。台灣的電力價格受到政府政策控制，漲幅雖然明顯，但整體對家庭支出的影響有限。與其他國家相比，台灣的能源價格調控更具彈性，減輕了民眾的經濟壓力。

台灣在全球通膨壓力中展現出相對穩定的表現，無論是食品價格、能源成本還是居住開支，漲幅均低於許多其他國家。雞蛋與電價的波動雖佔CPI比例低，卻對民眾生活感知造成較大影響。

未來台灣需要繼續推進政策，確保食品與能源價格的可控性，並推動長期的薪資增長與經濟平衡。在國際市場波動中，保持這種穩定性將是台灣的重要競爭優勢。

（作者為專職交易者）

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