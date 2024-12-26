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自由開講》別讓老人成為防詐最後的孤島

2024/12/26 11:30

◎范振家

知名藝人譚艾珍驚傳被詐騙，鄰近日本的老人被詐騙問題同樣也日益嚴重，詐騙行為不分國界且特別針對老年人群。在這種背景下，我們不禁要問，政府的防詐宣導活動是否真正達到了預期的保護作用？從政府大力推動的各種防詐宣導活動看來，似乎是一場充滿氣勢的展示，彷彿掌握了所有防止詐騙的策略。一旦深入檢視這些宣導活動的實質內容和效果，便會發現它們更像是一場自我慶祝的「盲點秀」。這場宣導盛宴最終忽略了真正需要幫助的特定老人族群，讓他們在詐騙的風險中變成無助的觀眾，甚至成為詐騙集團眼中最無防禦的「肥羊」。

詐騙行為不分國界且特別針對老年族群，資深藝人譚艾珍日前也在社群平台分享遭詐過程，提醒民眾留意。（擷取自譚艾珍臉書）詐騙行為不分國界且特別針對老年族群，資深藝人譚艾珍日前也在社群平台分享遭詐過程，提醒民眾留意。（擷取自譚艾珍臉書）

宣導資源集中，同溫層裡自嗨

政府大力依靠里長組織進行宣導活動，似乎只相信這一模式就能打通「基層脈絡」。然而，這種做法更像是在同溫層裡畫地自限，宣導的訊息頂多在既有的社會聯繫中打轉，無法滲透至社會邊緣族群。那些缺乏社會資源支持的老人、語言不通的外籍配偶，或是行動不便的獨居長者，根本無緣參與這場「盛大宣導」！

試問，防詐騙宣導的對象是否僅僅是那些在社區活動中積極參與的老人？難道那些身陷詐騙風險更高的孤立老人，就註定只能靠命運自求多福？我們是否該反思，這樣的資源分配究竟是在保護老人，還是在加劇社會的不公平？

政府大力依靠里長組織進行防詐宣導活動，這種做法可能無法滲透至社會邊緣族群。那些缺乏社會資源支持的老人、語言不通的外籍配偶，或行動不便的獨居長者，根本無緣參與。圖為新竹市警方成立「打詐里長隊」，將防詐識詐延伸至基層宣導。（新竹市警察局第三分局提供）政府大力依靠里長組織進行防詐宣導活動，這種做法可能無法滲透至社會邊緣族群。那些缺乏社會資源支持的老人、語言不通的外籍配偶，或行動不便的獨居長者，根本無緣參與。圖為新竹市警方成立「打詐里長隊」，將防詐識詐延伸至基層宣導。（新竹市警察局第三分局提供）

淺嘗輒止，宣導成了走過場

從大街小巷掛滿的防詐海報，到偶爾舉辦的社區講座，政府的防詐宣導似乎熱鬧非凡。然而，這種「蜻蜓點水」的宣導模式，看似努力，其實淪為形式主義的標本。講座開完、傳單散發後，老人們記住的或許只是茶點的甜美，而非防詐的關鍵。

真正的防詐教育應該深入到老人們的日常生活中，持續不斷地建立防詐意識。然而，現實卻是，宣導僅僅止步於表面，甚至無法與詐騙集團日新月異的手法抗衡。政府的宣導策略，真的以為老人的注意力和記憶力可以比肩年輕人嗎？這樣的政策設計，難道不是對老人群體的深刻誤解？

宣導成效靠「數字騙局」堆積

更令人啼笑皆非的是，政府對宣導工作的成效評估，竟然只看次數和場次。只要場次達標，次數達標，似乎成果就「達成」。但這種對數字的迷信，是否已經完全忽略了成果的實質？宣導過後，老人們是否真的提升了防詐能力？詐騙案件是否因此減少？這些關鍵問題似乎從未被重視

真正的防詐教育應該深入到老人們的日常生活中，持續不斷地建立防詐意識。圖為「打詐台北隊」到榮濱商店街宣導防詐。（資料照，記者王冠仁翻攝） 真正的防詐教育應該深入到老人們的日常生活中，持續不斷地建立防詐意識。圖為「打詐台北隊」到榮濱商店街宣導防詐。（資料照，記者王冠仁翻攝）

更諷刺的是，這種數字導向的宣導方式甚至可能催生另一種「內部詐騙」：為了完成場次目標，草草湊成活動，甚至對受害者後續的需求不聞不問。最終，真正需要保護的老人們依然在詐騙的風險中孤軍奮戰。

防詐的本質不在於數字績效，有效的防詐宣導更不應僅是警察的單一部門工作，而應該是一項跨部門的合作任務政府應當捨棄機關本位主義的陋習，結合民政、社政、衛政、教育等多個部門，發揮整合效能，共同打造一個多層面、全方位的防詐教育和宣導體系。在詐騙手段越發精進的今天，政府若繼續僅限於數字和場次的外表，無異於將老人群體推向風險深淵。與其高舉宣導旗幟在同溫層裡自嗨，畢竟，防詐的本質不在於數字，別讓老人族群成為最後的孤島！

（作者為管理學博士）

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