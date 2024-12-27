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自由開講》中菲衝突下的大國博弈

2024/12/27 19:00

◎何翊瑞

中共近期在南海的動作頻頻，除了駕駛海警船衝撞菲律賓船隻，更用強力水柱攻擊菲律賓的公務船；菲律賓海事委員會發言人羅培茲（Alexander Lopez）表示中共利用侵略與脅迫方式想要升高南海衝突的緊張，並單方面聲稱中共擁有整個南海主權，而國際仲裁庭表態道：這些領土距離中國大陸有著數百公里遠，北京單方面的主張是沒有國際法根據。

菲律賓12月4日公布影片，指控中國海警船在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）附近，對正執行公務的菲國巡邏船發射水砲，並「擦邊撞擊」船身右側。（法新社）菲律賓12月4日公布影片，指控中國海警船在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）附近，對正執行公務的菲國巡邏船發射水砲，並「擦邊撞擊」船身右側。（法新社）

其實中共與菲律賓在南海島礁及海域主權爭議早已行之有年，只是近況衝突再度持續升高，甚至中共海警蓄意手持武器強行登船並且掠奪菲律賓的補給，導致一名菲律賓的人員失去拇指，就在菲律賓外交部要求歸還補給與裝備並且給予賠償時，中共外交部則回覆：中共海警是執法行勤，明確指出海警此次雖然首度登上菲國船隻進行檢查，但往後將繼續依法堅決維護自身主權權益；針對中菲南海衝突越演越烈，雙方不僅難有共識，其背後所涵蓋的美中局勢競逐，立場表態對大國博弈情勢不言而喻

菲律賓總統小馬可仕積極因應地緣政治挑戰。（歐新社檔案照）菲律賓總統小馬可仕積極因應地緣政治挑戰。（歐新社檔案照）

一、對於菲律賓的立場

然而，對菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）而言，為表捍衛海洋資源的決心，強勢簽署「菲律賓海域法案」及「菲律賓群島海道法案」其目的就是宣告菲律賓對管轄的海域有著勘探和開發的專享權利。

二、對於中共的立場

但對於中共而言，菲律賓簽署的這兩個法案，雖然強化聯合國對海牙國際法庭的裁決，不過中方不接受、也不承認裁決的主張和行動，同時堅決的譴責與反對。

三、結論

中共近年來逐漸加大南海軍事部署，其目的就是希望菲律賓因無法承受壓力，進而放棄在南海主權的要求，但殊不知菲律賓總統小馬可仕對於中共的戰略意圖採取強勢的回覆，並且更在面對中共的霸權威脅時，藉由外交的手段嚇阻中共的侵犯，讓原本自身國家單獨所面對的中共迫害，隨著美、日、法等國的協助下，反而大力擴充國內海巡署，一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親中的態樣，甚而愈加與中共進行頑強的對峙。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）


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