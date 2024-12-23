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照護線上》早期治療神經內分泌腫瘤，幫助緩解症狀、提升預後，腫瘤專科醫師圖文懶人包

神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumor，NET）是源自各種神經系統及內分泌系統細胞的腫瘤，可能發生在身體的多個器官。陳佳宏醫師指出，由於神經內分泌瘤可能會分泌各式各樣的內分泌素，而導致不同的臨床症狀，常見症狀包括腹瀉、心悸、臉部潮紅、皮膚炎、潰瘍、氣喘等，但是也有些患者完全沒有症狀。
照護線上

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2024/12/23 09:30

◎照護線上

照護線上》早期治療神經內分泌腫瘤，幫助緩解症狀、提升預後，腫瘤專科醫師圖文懶人包

「有位五十多歲的男性患者，因為數月持續腹瀉且在右頸部發現一顆淋巴結腫大而就診。」三軍總醫院血液腫瘤科主任陳佳宏醫師表示，「患者並未意識到這些症狀與腫瘤有關，但在經過全身檢查發現，左側鼠蹊部亦有淋巴結腫大，而肝臟也有三顆腫瘤，肝臟腫瘤及頸部淋巴結切片後，病理報告為神經內分泌腫瘤，G1-G2，胃鏡及大腸鏡並無發現異常，藉由切片染色，CDX-2 （+）, CK7 （-）,CK20 （+）, SSTR-2（+） 證實其源頭是腸胃道來的，故確定診斷為腸胃道神經內分泌腫瘤，而且腫瘤已經轉移至肝臟至頸部及鼠蹊部淋巴結，屬於第四期神經內分泌腫瘤，亦是晚期神經內分泌腫瘤。」

經過團隊討論後，患者決定接受手術切除頸部淋巴結，並利用射頻燒灼術及放射性治療處理肝臟的腫瘤。後續患者持續接受長效型體抑素注射治療，幫助改善症狀並抑制腫瘤生長。患者已經接受體抑素治療約5年，目前狀況穩定，沒有發現新的腫瘤。陳佳宏醫師說，雖然在發現時已是轉移性第四期神經內分泌腫瘤，不過只要積極接受治療，患者的病情還是有機會獲得良好控制，生活品質也可以維持。

神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumor，NET）是源自各種神經系統及內分泌系統細胞的腫瘤，可能發生在身體的多個器官。陳佳宏醫師指出，由於神經內分泌瘤可能會分泌各式各樣的內分泌素，而導致不同的臨床症狀，常見症狀包括腹瀉、心悸、臉部潮紅、皮膚炎、潰瘍、氣喘等，但是也有些患者完全沒有症狀

照護線上》早期治療神經內分泌腫瘤，幫助緩解症狀、提升預後，腫瘤專科醫師圖文懶人包

因為神經內分泌腫瘤造成的症狀沒有特異性，臨床上無法根據症狀診斷神經內分泌腫瘤，例如腹瀉可能只是腸胃炎、臉潮紅可能與更年期有關。陳佳宏醫師說，不過如果這些症狀持續幾個月或反覆發作，就建議進一步理學檢查。確定診斷需要仰賴病理學檢查，唯有透過組織切片檢查才能證實腫瘤的性質。

在進行切片前，醫師會根據患者的臨床症狀安排抽血、影像檢查，若有發現可疑病灶，便會考慮切片檢查。

神經內分泌腫瘤早期治療，幫助達到較佳的預後

神經內分泌腫瘤的治療方式取決於腫瘤發生的位置及分期，如果能夠早期發現，手術切除是最主要且有效的治療方式。陳佳宏醫師說，然而神經內分泌瘤與其他實體腫瘤有些不同，除了考慮腫瘤的分期，還需要評估腫瘤的分級，也就是細胞分化的程度。分化程度的好壞會影響治療策略和預後。

若腫瘤細胞分化良好，稱為神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumor, NET），這類腫瘤通常惡性程度較低。如果腫瘤細胞分化不良，細胞形態更具侵襲性且不規則，稱為神經內分泌癌（Neuroendocrine Carcinoma, NEC），這類腫瘤惡性程度較高，復發風險也更高。

照護線上》早期治療神經內分泌腫瘤，幫助緩解症狀、提升預後，腫瘤專科醫師圖文懶人包

「雖然神經內分泌腫瘤通常生長速度較慢，但是如果未能及時發現，腫瘤可能發生遠端轉移，散播到其他器官，讓狀況變得更棘手。」陳佳宏醫師表示，「若能及早發現，進行手術切除是比較單純且有效的治療方式，所以，早期發現和治療是相當重要的關鍵。」

早期神經內分泌腫瘤在接受手術治療後，有較高的機會達到治癒。陳佳宏醫師說，晚期神經內分泌腫瘤的復發風險會大幅增加，術後通常需要搭配其他治療，例如體抑素類似物、化學治療、放射治療、標靶治療等，希望改善患者的預後。

體抑素類似物（somatostatin analog）可以有效抑制腫瘤釋放過量的內分泌素，例如胰島素、血清素等，幫助緩解臨床症狀，改善生活品質。陳佳宏醫師說，體抑素類似物也可以抑制腫瘤生長，幫助延長腫瘤惡化時間，延長無惡化存活期，對於無法完全切除或轉移性神經內分泌腫瘤相當重要。

照護線上》早期治療神經內分泌腫瘤，幫助緩解症狀、提升預後，腫瘤專科醫師圖文懶人包

傳統體抑素類似物採肌肉注射，一個月注射一次。目前有新型長效型體抑素注射凝膠，採深層皮下注射，且注射體積很小，僅0.5 ml，能夠降低注射時的不適。陳佳宏醫師說，由於患者需要長期接受體抑素類似物治療，新型長效型體抑素注射凝膠有助提升治療遵從性。若有些就醫困難或離島偏遠地區，在經過醫護人員的指導後，新型長效型體抑素注射凝膠亦可由患者帶回家施打，讓治療更便利。

筆記重點整理

神經內分泌腫瘤是源自各種神經系統及內分泌系統細胞的腫瘤，可能發生在身體的多個器官。由於神經內分泌腫瘤可能會分泌各式各樣的內分泌素，常見症狀包括腹瀉、心悸、臉部潮紅、皮膚炎、潰瘍、氣喘等，但是也有些患者完全沒有症狀。

神經內分泌腫瘤的治療方式取決於腫瘤發生的位置及分期，如果能夠早期發現，手術切除是最主要且有效的治療方式。

早期神經內分泌腫瘤在接受手術治療後，有較高的機會達到治癒。晚期神經內分泌腫瘤的復發風險會大幅增加，術後通常需要搭配其他治療，例如體抑素類似物、化學治療、放射治療、標靶治療等，希望可以改善預後。

體抑素類似物可以有效抑制腫瘤釋放過量的內分泌素，幫助緩解臨床症狀，改善生活品質。體抑素類似物也可以抑制腫瘤生長，延長無惡化存活期，對於無法完全切除或轉移性腫瘤相當重要。

傳統體抑素類似物採肌肉注射，一個月注射一次。目前有新型長效型體抑素注射凝膠，採深層皮下注射，且注射體積很小，僅0.5 ml，能夠降低注射時的不適。若有些就醫困難或離島偏遠地區，新型長效型體抑素注射凝膠亦可由患者或家屬帶回家施打，讓治療更便利。

本文經授權轉載自【照護線上】早期治療神經內分泌腫瘤，幫助緩解症狀、提升預後，腫瘤專科醫師圖文懶人包

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