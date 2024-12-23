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自由開講》文攻武嚇策略：中共軍演對臺灣的心理戰影響

2024/12/23 18:30

◎ 王天宇

中共對臺軍事演習已成為一種慣常手段，每當兩岸關係出現緊張或臺灣有重大政治事件時，中國便會藉機展開軍事威嚇；然而，這些軍事行動並非單純的武力展示，而是伴隨著精心策劃的認知作戰，形成所謂的「文攻武嚇」策略，這種混合式的壓力不僅針對臺灣，也意在影響國際社會對臺海局勢的看法

中共軍演不僅在軍事上展示中國的實力，更重要的是在心理層面上對臺灣施壓，試圖動搖臺灣民眾的信心。圖為截至18日上午6點的過去24小時內，偵獲15架次共機、9艘共艦及4艘中國公務船於台海周邊活動，其中2架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我西南及東部空域。 （國防部提供）中共軍演不僅在軍事上展示中國的實力，更重要的是在心理層面上對臺灣施壓，試圖動搖臺灣民眾的信心。圖為截至18日上午6點的過去24小時內，偵獲15架次共機、9艘共艦及4艘中國公務船於台海周邊活動，其中2架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我西南及東部空域。 （國防部提供）

近年來，中共的軍事演習規模和頻率不斷升級，從2022年8月的大規模環臺軍演，到2023年和2024年的「聯合利劍」系列演習，每次軍演都伴隨著強烈的政治訊息，這些演習不僅在軍事上展示中國的實力，更重要的是在心理層面上對臺灣施壓，中共通過模擬攻臺、封鎖臺灣等軍事行動，試圖動搖臺灣民眾的信心，同時也向國際社會傳達其對臺灣的主權主張

與軍事演習同步進行的是中共的認知作戰，這種作戰方式主要通過散布假訊息、操縱社交媒體輿論、製作宣傳影片等手段來實現，例如，在軍演期間，中共會刻意製作並散布一些虛假的軍事行動影像，如「坐著那軍艦看花東」的短片，意圖製造共軍已登陸臺灣海岸的假象，同時，中共也會針對臺灣的能源安全、軍事防衛能力等關鍵議題散布不實訊息，試圖製造恐慌和不安。

面對中共對台文攻武嚇，國防部除密切監控中共軍事動態外，並加強對認知作戰的防範以穩定民心、軍心，同時也向國際社會傳達臺灣捍衛主權的決心。圖為國軍發布有備無患影片，並首度公布跟監共艦畫面。（國防部提供）面對中共對台文攻武嚇，國防部除密切監控中共軍事動態外，並加強對認知作戰的防範以穩定民心、軍心，同時也向國際社會傳達臺灣捍衛主權的決心。圖為國軍發布有備無患影片，並首度公布跟監共艦畫面。（國防部提供）

面對這種威脅，我國政府和軍方採取積極的應對措施，國防部除了密切監控中共軍事動態外，也加強對認知作戰的防範以穩定民心、軍心，同時也向國際社會傳達臺灣捍衛主權的決心。此外，政府也加強與國際盟友的情報共享和戰略溝通，以更好地應對中共的文攻武嚇，臺灣社會需要提高媒體識讀能力，加強事實查核，以抵禦中共的認知作戰，維護國家安全和社會穩定

（作者為師大政研所學生）

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