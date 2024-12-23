法操》館長玩「球版」自爆涉簽賭！在網路上簽賭會犯賭博罪嗎？

網路上時常會有一些匿名社群或是網站明目張膽的涉及博弈，尤其是備受關注的運動賽事前後都會有賭頭慫恿民眾簽賭，以此賺取暴利，不少民眾也抱持著一注翻身的心態以小博大，以往對於賭博罪的印象似乎停留在公然聚賭，但隨著科技進步，在網路上簽賭更加便利，在網路上賭博會犯賭博罪嗎？用Line、Telegram下單也會涉犯賭博嗎？

◎法操司想傳媒

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，但有一名網路紅人似乎不以為然，新聞報導指出，網紅「館長」陳之漢在直播自爆曾經「做球版」，此話一出隨即引發爭議，網友想起中華職棒假球事件，導致台灣棒球陷入很長一段黑暗期，痛批「台灣職棒就是被你這種人搞爛的！」

網紅「館長」陳之漢自曝年輕時做過「球版」搞地下簽賭，更表示當年很多人都有做過球版，台灣人不用在那邊虛偽，引發爭議。（資料照）

網路上時常會有一些匿名社群或是網站明目張膽的涉及博弈，尤其是備受關注的運動賽事前後都會有賭頭慫恿民眾簽賭，以此賺取暴利，不少民眾也抱持著一注翻身的心態以小博大，以往對於賭博罪的印象似乎停留在公然聚賭，但隨著科技進步，在網路上簽賭更加便利，在網路上賭博會犯賭博罪嗎？用Line、Telegram下單也會涉犯賭博嗎？



網路平台算是賭博罪規定的「場所」嗎？



Google搜尋「球版」或是「運動博彩」就會跳出不少賭博網站，標榜超高賠率，在這種網路平台上簽賭，算是賭博罪規定的「場所」嗎？在賭博罪還沒修法前的確模糊不清，而立法院於110年12月28日三讀通過刑法修正案，新增網路賭博罪，第266條第1項本文：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處三萬元以下罰金。」已經新增第2項：「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。」就此解決網路上賭博是否是賭博罪規定的「場所」問題。



除了網路平台外，更多賭頭會開啟匿名社群或是利用Telegram簽賭，根據第266條第2項，也是會涉犯賭博罪。



不過除了第266條之外，有關第268條圖利供給賭博場所罪中所指「賭博場所」是否包含網路平台以往也有不少爭議，但最高法院提出明確見解認為『按刑法圖利供給賭博場所之罪，本不以其場所為公眾得出入者為要件，其所謂之「賭博場所」，只要有一定之所在可供人賭博財物即可，非謂須有可供人前往之一定空間之場地始足為之。且以現今科技之精進，電話、傳真、網路均可為傳達賭博訊息之工具，例如主觀上有營利意圖而提供網址供人賭博財物者，亦屬提供賭博場所之一種。』（最高法院93年度台非字第214號刑事判決、最高法院94年度台非字第265號刑事判決），也就是在網路上以營利目的提供平台讓人賭博會觸犯第268條圖利供給賭博場所罪。



職棒簽賭是所有熱愛職棒球迷的痛，網路紅人利用直播機會竟然毫不避諱的自爆「做球版」，也難怪不少球迷在網路上痛罵館長，台灣職棒就是被你這種人搞爛的！法操也要提醒各位讀者，關心運動賽事最好的方式就是替選手加油打氣，不要貪圖一時之利而涉犯賭博罪，更不要讓本來健康的運動賽事因賭博而蒙羞。

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本文經授權轉載自法操 館長玩「球版」自爆涉簽賭！在網路上簽賭會犯賭博罪嗎？

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