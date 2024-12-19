自由開講》由韓國戒嚴六小時望向未來的台韓關係

◎洪昱睿

韓國總統尹錫悅於本月三日晚間以「突襲行動」式地宣布「戒嚴」，目的是「清除親北反國家勢力」，由於韓國總統的權力相當龐大，因此軍方立即奉命將坦克車等重裝備開上首爾街頭。

南韓總統尹錫悅12月3日晚間發表緊急談話，宣布南韓實施緊急戒嚴令。（法新社）

但是尹錫悅不惜在承平時期，突兀地發動戒嚴，其背後動機可能不像他自述般地是為了「肅清韓國國內的親北韓勢力」而已；而更像是為了強行通過政府預算案等政治議題，以及掩飾、平息其夫人金建希所引發的各項爭議。

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結果，韓國軍方及特種部隊前往包圍位於首爾汝矣島的韓國國會大廈，而在寒冷的冬季夜晚的首爾街頭，有成千上萬韓國民眾走上街頭，要求尹錫悅即刻解除不當的戒嚴令。

南韓國會外示威群眾歡呼慶祝尹錫悅彈劾案通過。（路透）

眼見事態無法收拾，尹錫悅於六個小時後宣布「解嚴」。而事件後續發展至今，大批憤怒未飭的韓國民眾已經朝「彈劾尹錫悅！」、「尹錫悅下野！」的新民意直奔過去了。當然，這也給了韓國最大在野黨「共同民主黨」見縫插針的大好機會，該黨代表李在明臉上表情簡直藏不住喜悅。而就連尹錫悅本人所屬的執政黨「國民力量」代表（尹錫悅並未兼任黨主席）亦已經出面說了重話，認為尹錫悅因迅速主動提出「退職」，最終難逃被彈劾命運。

筆者觀察韓國各大電視新聞台網路直播，幾乎一整個上午韓國國會都在召開聽證會。跨黨派的國會議員們並要求軍方及警方代表出席接受聽證詢問。

韓國是一個自由民主的國家，要發動「軍事政變」、「柔性政變」、「戒嚴」，談何容易？而尹錫悅這次的「戒嚴失敗」，短短六小時就宣告「流產」的戒嚴經驗，恐也將淪為包括中國、北韓等極權專制政權的笑柄。14日在龐大民意浪潮下，執政黨12名議員倒戈，國會最終以204票贊成通過尹錫悅彈劾議案，尹錫悅遭停職，甚至可能被捕淪為階下囚的命運。

而身處亞太地緣政治當中的台灣，雖然無論韓國選出什麼樣的執政黨，本不應該「壓寶」特定對象。但尹錫悅所屬的「國民力量」是保守派政黨，向來親美國及日本，遠中國及北韓，實際上這樣的路線對台灣的情勢應該是較為有利的。而韓國最大在野黨「共同民主黨」則是改革派，一貫地親中國及北韓，該黨代表李在明甚至曾說出「台灣海峽情勢與韓國沒什麼關係」，還輕挑地表示，只要對中國說「謝謝！」，對台灣也說「謝謝！」就足夠了。

那麼無論韓國接下來由什麼樣的政黨執政，我國台灣都必須即早備妥不同劇本來因應才是。

（作者為語文工作者）

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