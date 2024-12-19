林修民 半導體看天下》企業要以跑馬拉松的心態經營

個人深深覺得企業經營應該以跑馬拉松(42.195 公里長度)的心態，而非跑 100 或 200 公尺短跑。故筆者提出企業應該以跑馬拉松的心態在經營，而股東也要有耐心接受，經營團隊才能無後顧之憂。企業長期耕耘與跑馬拉松的相似在於跑馬拉松注重整體的發展，不會以短期利益(衝刺)妨礙長期利益(衝太快後面就沒力了)。

◎林修民

企業要以跑馬拉松的心態經營台積電張忠謀創辦人曾經在 1997 年於交大 EMBA 開設了一堂企業管理的講課（在其新出版的自傳下集也有提到），這可能是其人生中唯一一次在大學殿堂傳授企業經營之道，筆者至今仍留著當時的筆記。

張忠謀自傳。（遠見·天下文化提供）

其中有一堂課的主題是張創辦人提到經營企業要有長期耕耘的決心。其談到台灣很多企業要的只是短期立竿見影的結果，其觀察到台灣企業常缺乏長期投資、長期耕耘的精神。可能筆者當時還在學校念書缺乏業界實際的經驗，對上述張創辦人的累積數十年的經驗談缺乏感覺，但畢業後至今卻越來越能體會上述的真知灼見。

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而又因為筆者本身有在跑步，偶而會跑馬拉松，個人深深覺得企業經營應該以跑馬拉松（42.195 公里長度）的心態，而非跑 100 或 200 公尺短跑。故筆者提出企業應該以跑馬拉松的心態在經營，而股東也要有耐心接受，經營團隊才能無後顧之憂。企業長期耕耘與跑馬拉松的相似在於跑馬拉松注重整體的發展，不會以短期利益（衝刺）妨礙長期利益（衝太快後面就沒力了）。

今年台北馬拉松吸引28000名跑者，包括歷年最多的4380位外國跑友共襄盛舉。（記者方賓照攝）

最重要的是跑馬拉松（長時間慢跑）得訓練是有氧運動，藉由日常不斷的有氧運動，打造身體強大的心肺功能。而且跑馬拉松還有一個很像企業經營的狀況，跑馬拉松由於都在戶外且為長時間的運動，每次跑都會遇到不同的天氣（溫度或是晴雨），就如同經營企業總是有景氣高低，一個優秀的跑者就如同優秀的經營者一樣，要懂得面對環境的改變作出因應方法。

或許是因為上述的相似性，就筆者所知，台灣很多 EMBA 管理學院（如台大、政大等）都設有跑步社團，這幾年來也有越來越多的企業經營者加入長跑行列，如果要練習長期經營或是長期投資的心態，筆者建議，或許來練習長跑是個不錯的選擇。你不需要很厲害才開始，但是你必須要開始才可以很厲害其實、長跑甚至拉長到跑馬拉松並非如一般人想的遙不可及，就如同跑界常聽到的名言: 你不需要很厲害才開始，但是你必須要開始才可以很厲害。

萬事起頭難，跑步經典的一句話就是: 馬拉松最恐怖的一刻是站上起跑線的那瞬間，鳴槍後就沒甚麼感覺了。只是靠筆者或許是個人想法，在此、想推薦一本最近由時報出版、黃張維（海膽）策畫、何震威（威爸）撰寫－「靠、不跑就素粉阿雜…」集合 24 位市民跑者的汗水與夢想一書給所有讀者。

這本與市面上其他跑步書籍不一樣是在於它是由眾多像你我一樣，可能每天忙於上班與家庭的市民跑者對於長跑的感想與回憶，而非是跑步明星或是教你如何跑步的書籍。而這些人也非傳統運動科班出身，幾乎全部都是從不跑步開始到到處征戰全球各大馬拉松（如世界六/七大馬拉松），而其中跑步人物從學界的教授、空姐、甚至到銀行員都有，完全就是跟你我市井小民一樣。而書中作者有人從從不運動的大胖胖蛻變成人人稱羨的精實身材，也有人是從被醫師警告三高的危險到完成世界六大馬，書中 24 位市民跑者的心路歷程非常值得一看。

（僅以本文紀念常在賽道上為跑者服務的仙輩哥-李根旺）

（作者為科技專欄作家）

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