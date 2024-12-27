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自由開講》臺灣備戰不求戰，應戰不避戰

2024/12/27 09:30

◎ 林清泉

《孫子兵法．九變》中有云：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」這句話揭示了備戰與應戰的哲理，強調戰爭的準備應以對敵威脅的清楚認識為基礎，而非等待敵人不來。

當前，我國面對來自中共的日益嚴峻軍事壓力，防衛策略日益強調「備戰不求戰，應戰不避戰」，這不僅是為了保護臺灣的主權與安全，也是為了維護區域的和平與穩定

面對來自中共的軍事威脅，我國的防衛策略日益強調「備戰不求戰，應戰不避戰」，這是為了保護臺灣主權與安全，也是為了維護區域和平與穩定。圖為國軍「長泰19號操演」，士兵們分秒必爭，在地面直接畫起戰術。（資料照）面對來自中共的軍事威脅，我國的防衛策略日益強調「備戰不求戰，應戰不避戰」，這是為了保護臺灣主權與安全，也是為了維護區域和平與穩定。圖為國軍「長泰19號操演」，士兵們分秒必爭，在地面直接畫起戰術。（資料照）

「備戰不求戰」意味著臺灣需做好充足的軍事準備，以應對來自中共的軍事威脅。根據我國最新的防務報告指出，2024年度的國防預算已達到約5000億元新臺幣。如此巨額的預算並非為了挑起戰爭，更不是如中共所誣衊的「以武謀獨」，其目的在於明確傳遞一個訊息：臺灣並非任人揉捏的軟柿子，而是塊難啃的硬骨頭，任何對臺灣的侵略行為都將付出高昂的代價，藉此嚇阻敵人侵略意圖

然而，備戰不僅是預防，還強調「應戰不避戰」當外來威脅變成現實時，必須毫不猶豫地應對，捍衛國土與主權。這一原則強調，防衛不僅是軍隊的責任，更是每位公民的義務臺灣的防衛體系強調全民國防，每位國民都應具備基本的防衛素養，並為國家安全作出貢獻

臺灣在加強傳統軍事力量的同時，也注重提升全國的防衛意識。全民國防的概念讓國民在面臨威脅時，能夠積極參與防衛行動，提供社會穩定的力量。這不僅是一種軍事手段，更是一種凝聚全體國民共同抵禦外來壓力的強大社會動能。

總結來看，臺灣的「備戰不求戰，應戰不避戰」策略是一項深思熟慮且具有遠見的防衛政策。它不僅是對當前威脅的最佳回應，也是維護區域與全球穩定的必要舉措。

面對中共日益強硬的軍事壓力，臺灣需要繼續秉持這一原則，保護和平的底線，並為未來的挑戰做好充分準備。透過穩定的軍事力量與全民防衛的理念，臺灣將能夠在風雲變幻的國際局勢中，保持獨立、自由與和平的價值。

（作者為大學生）

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