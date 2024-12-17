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黃澎孝練「孝」話》復旦教授沈逸引爆：中國視台灣為「殖民地」的歷史心態

其實，中國人把台灣視為「殖民地」的歷史心態，根本不算新聞。因為台灣獨立運動前輩史明先生，在他的鉅著「台灣人四百年史」中，就已經指出：自1624年荷蘭人殖民台灣開始，不論是明鄭短期的佔領台灣或是清朝213年的統治都是將台灣視同殖民地，台灣人民的地位，一直都處於幾近「化外」之民的邊緣角色。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/12/17 15:15

◎黃澎孝

曾經在2018年被美國視為間諜而取消簽證的復旦教授沈逸，最近在上海的《觀察者網》的訪談節目中，爆出了中國人視台灣為「殖民地」的歷史心態。

復旦教授沈逸（右）在《觀察者網》的訪談節目中談到武統台灣的問題時，脫口說出：「不要為台灣民眾考慮太多！」「台灣和香港曾經是殖民地，殖民地你揍他一頓就行，不用想太多。」（取自貼文）復旦教授沈逸（右）在《觀察者網》的訪談節目中談到武統台灣的問題時，脫口說出：「不要為台灣民眾考慮太多！」「台灣和香港曾經是殖民地，殖民地你揍他一頓就行，不用想太多。」（取自貼文）

沈逸是在談到武統台灣的問題時，脫口說出：「不要為台灣民眾考慮太多！」、「台灣和香港曾經是殖民地，殖民地你揍他一頓就行，不用想太多。」引起網路一片譁然。

其實，中國人把台灣視為「殖民地」的歷史心態，根本不算新聞。因為台灣獨立運動前輩史明先生，在他的鉅著「台灣人四百年史」中，就已經指出：自1624年荷蘭人殖民台灣開始，不論是明鄭短期的佔領台灣或是清朝213年的統治都是將台灣視同殖民地，台灣人民的地位，一直都處於幾近「化外」之民的邊緣角色

事實上，以中國這樣一個幅員廣袤，非常典型的陸權帝國，歷史上，根本就沒有把台灣放在眼裡。因此，荷蘭人從1624年至1668年在台灣的殖民統治，大明朝廷從未吱聲，彼此相安無事。

直到明末鄭成功擊敗荷蘭人，佔有台灣後，也幾乎全面繼承了荷蘭人的殖民制度，其實也就是把台灣視為提供軍糧、軍需的屯田「殖民地」。

1683年清朝軍隊打敗明鄭，佔領台灣後，康熙皇帝就曾認為：台灣乃「海外丸泥，不足為中國之廣，裸體文身，不足共守。日費天府金錢而無益，不如徙其人而空其地矣。」而在朝廷展開一場是否要統治台灣的所謂「臺灣棄留議」的政策辯論。

後來，康熙雖然接受了施琅的建議，勉強在八個月後才把台灣納入版圖。但是，我們從所謂「臺灣棄留議」的討論過程清廷官員的觀點和態度，很明顯可以看出他們對台灣的無知與鄙視。

正是這種源自於「上國心態」對台灣的無知和鄙視，才會有1945年10月，陳儀的「行政長官公署」秘書長葛敬恩在演講中，公然指稱臺灣是「次等領土」、臺灣人是「二等國民」如此鄙視台灣和歧視台灣人的言論

事實上，除了葛敬恩之外，1949年國民黨內戰失敗逃台的國府官員、國軍官兵、甚至於不少外省人，不可諱言的，都會有些「解放者心態」，視台灣人為「二等公民」的所謂「外省情結」。

就以戰後國民黨治台的手段來看，例如「228事件」後，派軍來台「清鄉」濫殺，不就是如同沈逸所主張的「不要為台灣民眾考慮太多！」、「殖民地你揍他一頓就行」了嗎

國民黨來台後，之所以敢於理不直而氣壯的、打著「動員戡亂」的旗號，公然將憲法束諸高閣，公開在台灣實施長達38年又56天的戒嚴統治，這不就是「上國心態」下，對台灣的「殖民統治」嗎

其實，復旦教授沈逸視台灣為「殖民地」的言論絕非僅見，2022年中國駐法大使盧沙野不就曾在接受BFM電視台訪問時大放厥詞，公開表示，若統一台灣，要進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」。這不就是與沈逸視台灣為「殖民地」的言論，有異曲同工的微妙相似之處嗎？

中國駐法大使盧沙野曾在接受BFM電視台訪問時表示，若統一台灣，要進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」。（美聯社檔案照）中國駐法大使盧沙野曾在接受BFM電視台訪問時表示，若統一台灣，要進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國分子」。（美聯社檔案照）

事實上，台灣人於1895年創建「台灣民主國」，並發起「乙未戰爭」，就是一場反對日本殖民統治的獨立戰爭。

1947年2月27日至5月16日間。台灣人民爆發的「228事件」則是另一場反中國殖民統治的第二次獨立之戰。

換言之，台灣獨立運動，事實上就是一場台灣人爭平等自由，爭當家做主的反台灣殖民地化的鬥爭

但是，看在中國殖民者眼中，那卻是最爲「大逆不道」、「數典忘祖」的叛逆行為。因此，不論是中國國民黨或中國共產黨，都「有志一同」的將「台獨」妖魔化為「中華民族」的共同敵人

這也就是台灣民主化，擺脫國民黨殖民統治，並導致國民黨喪失執政地位後，國民黨轉身就西進中國，而能夠與中國共產黨「相逢一笑泯恩仇」，把酒共商如何「反獨」？而毫無愧對台灣人民的歉疚之心的心態之所在

說白了，中國國民黨和中國共產黨本就是系出同源，同樣懷著中國人的「上國心態」，骨子裡都是同樣鄙視台灣，歧視台灣人，視台灣為中國殖民地的一丘之貉。而復旦教授沈逸，只是剛好為他們說出了心聲罷了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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