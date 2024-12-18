自由開講》一貫道3道親赴中被捕 藍營還不能團結砲口對外嗎？

◎ 張天泰

雙城論壇在12月17日進行，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉要台北市長蔣萬安關心在中國遭到逮捕的三名一貫道信徒，卻遭北市府酸是「台北市政府已接管海基會」。

3名一貫道道親在中國被逮捕，海基會秘書長羅文嘉近日呼籲，台北市長蔣萬安（見圖）在雙城論壇期間應要求中方放人，卻遭北市府酸「台北市政府已接管海基會」？（記者王藝菘攝）

一貫道在台灣號稱有200萬信眾，中國廣東10月中旬，發生一起宗教事件，疑似又與一貫道有關，相關人員在聚會現場被帶走，當局並掌握組織名冊，登載其中的信眾將近200人，年齡層橫跨10幾歲到70幾歲，其中有3位70多歲的台灣人道親。

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一貫道是新興民間宗教，融合儒、釋、道、基督、回五教教義，早期有借竅臨壇、開沙等類似於鸞堂的扶乩等儀式。其信仰者互稱「道親」，表示「因道而親」，而一貫道在台灣大概有兩百萬道親，中國中共要對一貫道出手，往後台灣信徒去大陸旅遊時，因為每天要念經書，可能在機場就被盤查、被抓起來。

一貫道在台灣發展多年，擁有數百萬道親，許多在中國發展的台商長年茹素、具有一貫道背景。中共建政初期雖強力鎮壓內地一貫道，後期對台灣一貫道在中國的發展較容忍，但中共領導人習近平第三任期以來，已開始緊盯在中國的台灣一貫道組織。

現在中共對付台灣宗教人士的法律工具，慣以「組織利用會道門、破壞法律實施罪」、「利用邪教組織破壞法律罪」等罪責入罪，國台辦在13日下午證實三名台灣長者涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕。據大陸《刑法》規定，涉犯該罪最重可以處以無期徒刑。

三名台灣長者就是善良的一貫道信徒，在民宅研讀四書五經被莫須有罪立威，這樣欺負善良的長輩，對嗎？

此次，一貫道組織需和賴政府合作把三個台灣老道親救回來。現在已有綠營立委張宏陸關注此議題，藍營立委在哪裡？

沒想到藍營立委羅智強在內鬥吵鬧，要刪海基會預算。

台灣《八旗文化》總編輯富察延賀去年3月赴中探親後失聯，隔月國台辦證實其因涉嫌危害國安為由遭到逮捕，直至今日仍未有進一步消息。（資料照，圖取自富察臉書）

八旗出版社總編輯富察延賀被中共逮捕將近兩年，被逮捕的地點就是上海市。中共表面強調宗教交流，實際卻戕害宗教自由，任意逮捕我方一貫道信眾，任何稍有自由民主意識的人，都應該挺身而出，聲援被迫害者。如果為了討好中共，不敢對抓人的中共表達抗議，卻對自己人酸言酸語，無異自我矮化，自亂陣腳。

有台灣七十、八十歲長者被欺負，藍營還不能團結砲口對外嗎？

（作者為教育博士、政治工作者）

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