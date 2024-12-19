法操》《懼裂》你會為了美貌付出多少——可以在網路上販賣藥物嗎？

◎ 法操司想傳媒

《懼裂》一上映就備受討論，除了誇張的血腥場景，更引發關注的是電影背後對於容貌焦慮的探討。

電影《懼裂》。 （CATCHPLAY提供）



（以下涉及據透，請斟酌觀看）



由知名女星黛咪摩爾主演的伊莉莎白，在50歲生日那天瞬間失業，她原本在一檔健美操電視節目擔任主持人，但製片人覺得她「太老」而將她換掉。



心情受挫伊莉莎白在的開車回家路上，看到工人正拆除她的招牌，一時間分神而發生車禍。被送到醫院後，一名護士給了她一個USB，裡面是藥物「完美物質」（The Substance）的廣告，聲稱可以打造「更年輕、更漂亮、更完美」的自己。逝去青春美貌與事業機會的她，猶豫再三後決定注射「完美物質」，啟動了細胞分裂，一個更年輕的她（蘇）就從背脊中鑽出。



使用「完美物質」後，伊莉莎白與年輕的蘇開始共生關係，伊莉莎白必須每七天在「母體」和「他體」之間轉換。年輕貌美的蘇很快就取代伊莉莎白的人生，當伊莉莎白開始後悔使用「完美物質」，一切都太遲了。



可以在臉書賣藥嗎？幫人帶購藥品合法嗎？買來路不明的藥會怎樣？



臉書廣告常會跳出賣藥廣告，多半宣稱吃了可以「回春」的壯陽藥，或是可以降低食慾、減肥等等。許多民眾或許在廣告的強烈渲染下而去購買這些來路不明的藥，在未經醫師診斷而擅自使用，如果沒有注意正確用量、禁忌及副作用等，吃了很有可能傷身體，而且也無法申請國內的藥害救濟，不是藥商或是藥事人員在網路上賣藥，很有可能會違反藥事法第27條規定，地方衛生主管機關依同法第92條規定，可處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。



另外，也有許多民眾喜歡到日本、歐美等國家遊玩，順便會幫朋友代購藥品回國，這些藥品其實只能供個人使用，若擅自在賣場上上架、販賣，同樣也會觸犯相關法規，若是未經核准擅自輸入藥品屬禁藥，輸入者涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以下罰金。



電影裡《懼裂》的女主角伊莉莎白在使用「完美物質」後產生了嚴重的副作用，或許有民眾也像伊莉莎白一樣病急亂投醫，決定使用禁藥，但使用這些來路不明的藥往往伴隨著強烈的風險，嚴重者還可能因此喪命。法操也提醒各位民眾，若身體真的不舒服一定要到正規的醫療中心看診，遵循醫囑服用藥物，避免花錢又傷身。

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本文經授權轉載自法操 【電影法律】《懼裂》你會為了美貌付出多少——可以在網路上販賣藥物嗎？

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