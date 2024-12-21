自由開講》地方政府爭取人口設籍，未來將是地方發展的重心

◎ 劉兆隆

台北市長蔣萬安日前指出，台北市和新竹縣市一樣，日間活動人數絕對遠多於戶籍人口，若純以戶籍人口作為地方經費劃分依歸，便會落入不公平窠臼，蔣萬安甚至認為，新竹縣市根本該合併。夜間人口數都已超過設籍人口，日間常態性多了75萬人、夜間也多了10萬人左右，《財劃法》修法若不考慮進去，將造成立法思維與現實脫節，根本無法符合實際需求。

台北市長蔣萬安指出，台北市和新竹縣市一樣，日間活動人數絕對遠多於戶籍人口，若純以戶籍人口作為地方經費劃分依歸，便會落入不公平窠臼，強調新竹縣市應該要合併。（資料照）

目前在計算人口時，設籍是唯一較為科學客觀的方式。流動人口的計算雖然可以透過基地台門號的流動的統計等方式進行，但由於匿名性的問題可能誤差會更大。況且對於大部分農業縣而言，很多戶口仍在鄉下卻在都會念書與打工的青壯人口，蔣萬安所建議的計算方式恐怕會使原本就處於人口弱勢的農業縣更顯邊陲，在《財劃法》下更顯弱勢。

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目前很多公共服務的提供都是以設籍人口作為計算基礎。除了財政預算之外，還包括立委等公職的人數分配、公務員人數、警消人數等。換句話說，戶籍人口就是政治力量的呈現。依目前中選會的人口比例初估，每增加31萬5千人可以增加一席立委。

這對金、馬、澎外島而言似乎是不可能的任務，但是如果有足夠政策誘因使得他們可以因設籍人口變多而增加一席，則他們在政治上的影響力將會超越基隆、宜蘭、新竹市、嘉義市、台東、花蓮等一席立委的縣市，進而與屏東、嘉義、雲林、苗栗與新竹縣的兩席平起平坐。這對台灣的地方政治發展絕對是滔天巨浪。據悉，目前很多在大陸工作的台籍人士，為節省交通之費用會將戶籍設在金馬兩縣，利用小三通往返兩岸就是一例。

因此，蔣萬安的思考點是以台北的流動人口的天龍國角度去進行，忽略了其他地方的實際狀況，而且如果真的是以此思維角度去進行《財劃法》的修法，屬於農業縣的地方政府的發展恐將雪上加霜。

（作者為彰師大公共事務與公民教育系副教授）

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