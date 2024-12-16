林志潔評評理》翁委員別造謠 年改最初提出者是馬政府

請大家自行google兩個詞彙：馬英九總統，年改。你會了解，年改最初的提出者是國民黨執政時期，馬總統當時還宣布自己卸任後要放棄18%。

◎ 林志潔

參與立法院年改公聽會，剛發言完畢。剛才聽到翁曉玲委員說年改是民進黨政府背棄公教人員、欺負公教人員的惡法，我非常震驚！請大家自行google兩個詞彙：馬英九總統，年改。你會了解，年改最初的提出者是國民黨執政時期，馬總統當時還宣布自己卸任後要放棄18%（請點截圖）。

（取自貼文）

作為受到年改影響最大的一群（父母皆公教退休，我和先生與妹妹都是大學教師），我們依然支持年金改革，只是年改政策必須與時俱進，我也提出對高危險職業如警消海巡，在醫療、撫恤、加給，以及建立職安權益爭取團體等面向，應重新檢討，不可以再有今天公祭明天忘記這種狀況。

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此外，針對公務員二度就業，應予鼓勵和支持，提高二度就業得領取的金額，讓退休人力得以施展發揮，也可讓少子化的人力缺口得以彌補。同時，年金改革不可以污名化公教人員，政府是公教人員的依靠，如果政府帶頭污名化為公務教育付出一生的同仁，會讓退休人員寒心。

我非常不能認同翁委員這種散佈假資訊的發言，因為年改是跨藍綠的議題，年改並不是民進黨政府為了背棄公教人員所提出的政策！討論議題政策應本於事實，這樣信口雌黃的傳播不實資訊，實在非常不可取！

（作者為行政院政務顧問／陽明交大教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書

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