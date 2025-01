黃澎孝練「孝」話》揖盜＆逐客／徘徊在「飯桶」與「馬桶」之間的「馬辦」與「英九」們

事實上,也有人拿「飯桶」來評比台灣民主化後直選出來的李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文(賴清德屁股還沒坐熱,暫不列入評比)。一般咸認:唯馬英九最能榮膺「九鼎之尊」。 蕭旭岑為了要幫馬英九邀了一團共產黨學生來台交流,還以不當言詞羞辱台灣的責任洗白,竟然「糞口噴人」的一一點名知名網紅「閩南狼」、聯電創辦人曹興誠、知名作家汪浩、日本產經新聞前台北支局長矢板明夫等人

◎黃澎孝

「飯桶」與「馬桶」,一個盛飯,一個裝屎,清穢分明,兩不相礙。但是,在毛澤東 的辯證法「矛盾律」之下,「飯桶」與「馬桶」,卻在「有吃」必「有拉」的關連性上,獲得了「矛盾統一」。

♦️「飯桶」事關「政權」豈容小覷?♦️

可別以為「飯桶」是句罵人的話。古代帝王之家的「飯桶」叫做「鼎」。吃飯時,擊鐘為號,列鼎而食。這也是中文成語「鐘鳴鼎食」的由來。

帝王家的「飯桶」也象徵著「王權」,古代政治野心家想要爭奪帝位,被稱之為「問鼎」。皇位搞丟了則稱之爲「移鼎」,換言之,皇帝丟了政權也就等於丟了飯碗的意思❗️

古代中國喪禮祀死如事生,死後陪葬還有所謂的「列鼎制」,嚴格限定哪個階級的統治者可以享有幾個「飯桶」來陪葬:天子用九鼎,諸侯用七鼎,大夫用五鼎,士用三鼎或一鼎⋯⋯。

所以,後世天子有所謂「九鼎之尊」的敬語,但是,翻成白話文卻變成了「九個飯桶」,那就變得有點搞笑了!

也有人拿「飯桶」來評比台灣民主化後直選總統,一般咸認:唯馬英九最能榮膺「九鼎之尊」。(資料照)



♦️論飯桶,馬「總桶」堪稱「九鼎之尊」♦️

事實上,也有人拿「飯桶」來評比台灣民主化後直選出來的李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文(賴清德屁股還沒坐熱,暫不列入評比)。一般咸認:唯馬英九最能榮膺「九鼎之尊」。

然而,不論古代或現代的天皇老子是誰?誰也擺脫不了凡夫俗子的吃喝拉撒睡。因此,有「飯桶」就得必備「馬桶」。古代中國的馬桶是一種帶蓋的圓形或橢圓形木桶,除了以藤條或鐵線緊箍之外,還要用桐油或上好的防水朱漆加以塗抹以免滲漏。因此,又有人以「朱漆馬桶」ㄧ詞來比喻:「外表華麗卻只有一肚子大便」的無用之人。

♦️「朱漆馬桶」有現代版♦️

「朱漆馬桶」雖是便器,但是汪浩他們江蘇無錫地方卻有「新箍馬桶三日香」的俗諺。倒也頗吻合民主時代新當選的政客都會有「蜜月期」之謂也。

「朱漆馬桶民主時代」的暢銷書。(取自貼文)

更巧合的是,民國38年,正值中國國民黨在大陸的政權「鼎革」之際,上海「龍文書店」出版了一本題為「朱漆馬桶民主時代」的暢銷書。作者許晚成是當年滬上頗負盛名的作家和出版家。我們從該書的副標題:「愚莫甚於諱疾, 哀莫大於心死 」,便可知他對「朱漆馬桶」型政客有入木三分的深刻觀察與不屑。

更令人咋舌的是,許晚成1949年的著作「朱漆馬桶民主時代」,竟然在台灣 2008~2016的「民主時代」現形了。曾經風靡一時,眾望所歸,高票當選的「小馬哥」,在他八年執政的末期,民調支持度竟掉到僅剩8%。驗證了「朱漆馬桶」型政客令人「哀莫大於心死」的現代版。

♦️別具政治特色的「馬桶幫」♦️

其實,說到「馬桶」就不能不提ㄧ部據傳是漢代劉歆著作、東晉葛洪輯抄的古代歷史筆記《西京雜記》。

在這本雜記中記敘了古代皇帝出行,有一幫子持馬桶隨侍在後的太監,渾號「馬桶幫」。他們隨時要及時、準確、完整無誤地接住皇帝老爺的大便。並加以除臭熏香,必要時還得要像勾踐親嚐吳王夫差的大便ㄧ樣,test一下主子的糞味!

事實上,在馬「總桶」的超級飯桶中,最具爭議而「愚莫甚於諱疾」的是,他不但不以中共為敵,還自陷於所謂「中華民國憲法一中論」,敵我不分地一頭栽進中國「兩岸一中」的陷阱中。甚至於還以憲法賦予的三軍統帥地位,去新加坡與敵酋習近平把酒言歡,杯酒之間,便將兩蔣苦心建立的反共心防毀於一旦⋯⋯。

從此部分無恥親中退將更加肆無忌憚公開舔共,國之干城的軍隊,竟淪為匪諜滲透的重災區。馬「總桶」開門「揖盜之功」,堪稱親痛仇快,史所僅見。

尤其,2024年1月8日馬「總桶」接受德國之聲(DW)專訪時,對於德國之聲質疑:九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人。

馬英九反駁說「這與一般人都誤解九二共識有關」,他還得意揚揚的強調,在他擔任總統期間,九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎,「創造一個可以和平相處的局面,無需使用武力,這可能比任何其他言論都更重要」。

♦️「相信習近平」堪比噴糞♦️

德國之聲追問「所以您認為您可以信任習近平?」時,馬英九竟回答「就兩岸關係而言,必須相信他(well,as far as cross-strait relations, you have to)。」

當馬「總桶」將其一桶大便傾瀉於德國之聲後,台灣人莫不掩鼻怒目而視,連國民黨的總統候選人都唯恐被馬糞噴及,立馬劃清界線,敬而遠之⋯⋯。

事實上,當主子洩糞時,最可憐見的莫過於跟在主子屁股後頭的「馬桶幫」們,雖然,他們被馬糞濺身早已習以為常,甚至於,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭了。

但是,現代「馬辦」的專業程度顯然還不如古代「馬桶幫」的「除臭務淨」。有時候甚至於還會笨手笨腳的打翻馬桶,把自己也搞得一身大便,令人作噁不已。

「馬桶幫」們首席圍事蕭旭岑近來四處撥糞。(資料照)

這就像俗稱「馬辦」的馬英九基金會辦公室的執行長蕭旭岑,在接受廣播節目訪問時,為了要幫馬英九邀了一團共產黨學生來台交流,還以不當言詞羞辱台灣的責任洗白,竟然「糞口噴人」的一一點名知名網紅「閩南狼」、聯電創辦人曹興誠、知名作家汪浩、日本產經新聞前台北支局長矢板明夫等人,質疑他們的反共言論都應該被打上「很大的問號」。

更不可思議的是,蕭旭岑「糞口」竟還指控像汪浩、矢板明夫這些人。圖為矢板明夫。(資料照)

更不可思議的是,蕭旭岑竟還特別指控:「像汪浩、矢板明夫這些人,這10年來才突然到台灣,立場非常挺台,他也都會打上問號」。

蕭旭岑甚至於還不敢具名的拉所謂的「深綠朋友」墊背,公開造謠說:「如果近10年來不知道從那邊來,而且不是台灣人,又非常挺台灣的人,大家都應該保持非常大的警覺。」

♦️蕭旭岑「逐客齎盜」今不如昔♦️

事實上,蕭旭岑這個論調就和兩千多年前秦國權貴刻意質疑中傷當時來自六國的「客卿」,建議秦始皇下「逐客令」如出一徹。

當時差點被驅逐的李斯,在其著名的「諫逐客書」中,便曾痛批「逐客令」將使「天下之士,退而不敢西向,裹足不入秦,此所謂藉寇兵而齎盜糧者也」翻成白話就是:「借給敵寇兵器,送給盜賊糧食」。

綜而觀之,我們從馬英九的「開門揖盜」到「馬辦」蕭旭成的「逐客齎盜」,可見得徘徊在「飯桶」與「馬桶」之間的「馬辦」與「英九」們,宛如《紅樓夢》第二回:「誰知這鐘鳴鼎食之家、翰墨詩書之族,如今的兒孫竟一代不如一代了。」

至於,曾經紅極一時,如今卻落漆斑駁的「朱漆馬桶」,更僅徒留政壇笑柄與歷史罵名而已了⋯⋯。

(作者為前國大代表)



本文經授權轉載自黃澎孝臉書





