自由開講》面對極權：臺灣外交進展的堅定步伐

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總統賴清德此次出訪南太平洋友邦，在過境外交方面取得了顯著成果，他成為首位進入美國關島總督官邸並在關島議會受贈友好決議文的臺灣元首；面對中國的持續挑釁，賴清德強調臺灣有權積極參與國際社會，並為世界做出貢獻，這些交流不應被任何極權國家視為挑釁的藉口；本文將分四段探討賴清德此行的意義以及臺灣在國際地位上的發展。

賴清德總統訪問南太平洋友邦，過境美國夏威夷檀香山，晚間出席當地僑宴獲贈美國國旗跟夏威夷州州旗。（記者陳昀攝）

賴清德的過境外交成果

賴清德總統此次訪問南太平洋友邦，並在夏威夷和關島過境期間進行了一系列外交活動，展示出臺灣作為主權國家的獨立性與外交靈活性；在關島，他成為首位進入美國關島總督官邸的臺灣元首，並在關島議會受贈友好決議文，象徵著臺美在印太地區的合作進一步深化；在夏威夷，他受贈美國國旗與州政府旗幟，並與美國跨黨派議員進行視訊通話，這些舉動顯示出臺美之間堅若磐石的友好關係，以及國際社會對臺灣的支持。

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臺灣的國際參與及中國干預

賴清德對於中國的反應表現出強硬立場，指出臺灣作為主權國家，有權參與世界事務並與其他國家互動，這種國際交流不應被中國視為挑釁的藉口。他強調，確保臺海及印太地區的和平穩定是國際社會的高度共識，中國作為印太地區的一員，應該承擔起維護區域和平的責任，而不是進行單邊的挑釁行為；賴清德的言論反映出對中國不斷升級的軍事和外交壓力的抗議，並強調臺灣的立場不會因中國的威脅而改變，臺灣將繼續與理念相近的國家團結合作，共同促進地區的和平與穩定。

賴清德總統接受關島議會議長泰拉耶頒贈議會通過的友好決議，象徵著臺美在印太地區的合作進一步深化。（記者陳昀攝）

民主、自由與文明的價值觀

賴清德指出，一個國家的偉大不在於其人口或土地的規模，而在於文明的程度。越文明的國家越重視民主、自由、人權等普世價值，並致力於改善人民的生活品質；他強調，太平洋三個友邦以及過境的夏威夷和關島，都與臺灣擁有相同的民主信念與自由精神，這些國家與臺灣之間的深厚情誼，展現出臺灣在國際間的價值連結，面對極權主義的擴張，臺灣始終堅持民主與自由，這也是臺灣與世界各國交朋友的重要信念。



團結與印太地區的穩定

賴清德認為，真正的外交突破，正是理念相近的國家在面對極權主義擴張時更加團結的體現；此次訪問中，臺灣與友邦及美國的互動顯示出彼此之間更加緊密的合作與支持，臺灣與國際社會的共同努力，目的是維護印太地區的民主、和平與繁榮。這些努力不僅代表臺灣在國際上日益增強的影響力，也強化了臺灣在印太地區的戰略地位，並向中共傳遞了明確的信號：臺灣不會屈服於壓力，而是會持續堅守民主自由的價值，與世界各國共同維護區域的和平與穩定。

（作者為研究生）

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