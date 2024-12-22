自由開講》警鐘！數位犯罪風暴已席捲未來的刑事思潮

◎ 劉育偉

日前報載金融犯罪女調查師因車禍死亡之遺憾，除突顯國內因應數位犯罪偵審人才之稀缺窘境外，也讓我們想起傳統刑事法律，是否也應該重新面臨檢討有無「與日俱進」的必要性？

數位犯罪型態日新月異，面對虛擬資產、新興科技等犯罪手法，我國相關刑事政策與法制須及早擬定對策因應。（示意圖，路透檔案照）

揆諸2003年刑法因應時代趨勢，增列第二編第三十六章章名「妨害電腦使用罪」（第358~363條），於彼時可謂是相當先進之立法；但以現今數位犯罪型態而言，第三十六章所列之罪只能算是實行科技犯罪的手段之一耳，實有未足！

請繼續往下閱讀...

甚至應該大膽地預測，未來的數位犯罪型態應以第三十六章為基礎，往前倒帶檢視傳統個人、社會及國家法益保護之罪構成要件要素之修補，並且思考傳統犯罪與新興科技的異材質結合，例如目前最夯的虛擬資產與傳統財產法益之區別？未來偽造貨幣罪、偽造文書印文罪是否應包含偽造虛擬貨幣、偽造數位文書印文？犯罪不法利得若為虛擬資產（貨幣）時，又如何為沒收或追徵？

目前國內諸如洗防法、詐欺犯罪危害防制條例均係針對金流、虛擬資產或財產犯罪所為之預防措施，將來有無可能以科技或數位的犯罪手段，形成侵犯他人生命、身體、自由等法益之機會？未來刑事法所受理、處罰之行為主體，或保護受害之客體，確定還是一定以「人」為中心嗎？因數位犯罪所造成之損害填補，得否踐行修復式司法予以恢復？

以上種種疑問，僅是冰山一角，也包含未來數位環境下的種種可能，這種數位犯罪的風暴已經悄然開始敲響刑事思潮的警鐘，相關刑事政策或許即時就要面臨挑戰及衝擊。試問，傳統刑事法學…準備接好招了嗎？

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法