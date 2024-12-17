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自由開講》制定職場霸凌防治法，才能減少職場霸凌

2024/12/17 13:00

◎ 林進嘉

勞動部勞動力發展署北分署的霸凌事件，一名員工於辦公室輕生後，引爆全台眾怒。在賴總統、卓院長嚴查嚴辦要求下，該名分署長兩大過免職、移送懲戒，署長記過調職，勞動部長請辭獲准。

這樣的連坐處分，是近年來少見。但，這絕對有必要。因為，這麼嚴重且長期的職場霸凌能夠存在，絕對是整個系統出了問題。

針對勞動部勞發署北分署爆發職場霸凌輕生案，總統賴清德日前道歉，強調會檢討法令，並修法建立完善制度，在台灣社會建立一個有尊嚴、友善的工作環境。（資料照）針對勞動部勞發署北分署爆發職場霸凌輕生案，總統賴清德日前道歉，強調會檢討法令，並修法建立完善制度，在台灣社會建立一個有尊嚴、友善的工作環境。（資料照） 

身為精神科醫師，臨床上常常遇到一些病人，因為在職場被霸凌而出現身心症狀前來就醫。不管是同事或主管霸凌，他們都有一個共同點：求助無門！同事霸凌，主管和稀泥處理；主管霸凌，更是無可奈何。

目前各公家單位和私人機構都有職場霸凌防治辦法，但實際效果如何？該霸凌防治小組的目的，是在公正處理事件，還是在安撫報案者、盡量不成案？尤其霸凌者是主管時，除非有非常充分的證據與公正的委員會，否則，通報往往是二次受傷。於是委屈忍耐便成為常態

賴總統提到，「政府未來也會檢討法令，如果不足該修法的地方，政府也會修法建立完善的制度。」筆者建議，霸凌事件，尤其職場霸凌，應該比照性騷擾防治法的精神來訂定法律，提升到法律位階，才能提供被霸凌者法律上的保護。

如此才能如賴總統的期待，「在台灣社會建立一個有尊嚴、友善的工作環境！」

（作者為精神科醫師）

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