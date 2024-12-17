自由開講》廣布宣洩管道 避免憾事再發生

◎ 林應然

以死抗議，何其悲慘，代表社會缺乏正常宣洩管道，只能以生命相諫。之前勞動部公務員疑遭職場霸凌，選擇在辦公室結束生命；內湖區某公寓母女因遭到詐騙發生雙屍命案；新北市長照悲劇，73歲退休建築師抱病妻從14樓丟下樓身亡。這些案例再再顯示，世間有冤屈，社會也缺乏有效正常的宣洩管道，而主其事的相關機構常無法及時在受害者死前為其伸張正義，予引其事的加害者應有的懲罰，導致悲劇一再發生。

近日接連發生輕生案件，反映出社會缺乏正常宣洩管道，主其事的相關機構常無法及時在受害者死前為其伸張正義，期望政府的1999專線、生命線等機構能廣為宣傳，給有冤屈者一個申訴管道，避免悲劇一再發生。圖為桃園市1999。（資料照）

人言：「惡有惡報，善有善報，不是不報，只是時候未到。」這是自我安慰最常用的話語，但這似乎帶有阿Q精神，只有精神勝利，沒有實際效益。因為如果真是如此，民眾大概也不需要政府來解決冤屈了。

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雖然我們不能期望政府是全能，可以解決一切問題，但民眾經由選舉託付給政府的最大目的無非就是期望政府能盡力幫民眾解決切身問題，因此政府要在面對問題時公平、公正、公開去處理糾紛，讓民眾心服口服，因為這些積累下來的成果就是執政的政績，就是下一次選舉的選票來源。更希望1999專線或生命線的專屬機構能廣為宣傳，給有冤屈者有一個申訴管道，以避免悲劇一再發生。

民主國家最大的好處就是，當民眾認為政府處理事情合乎民意時，可以在下次選舉時用選票去讓執政黨繼續執政，反之不然，這是諸如中國的共產獨裁國家所沒有的，期待每歷經一次慘痛的事件教訓後，政府能更加警惕，針對錯誤改弦易轍，勿讓悲劇事件重複發生，也為下一次的執政做最好的準備。死者含冤，生者代宣，死人不會再說話，但活人要幫他們說話。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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