黃澎孝練「孝」話》從巴士海峽「日本戰歿者慰靈祭」 提醒攻台共軍先做「生前告別式」⋯⋯

慰靈祭由來自日本佐賀縣的高僧吉田宗利主持誦經禱告。原來，79年前的太平洋戰爭，光是在巴士海峽及其周邊海域，日本戰歿包括平民在內，死難者多達10萬人以上。日僧吉田宗利的父親也曾是二戰日本驅逐艦的艦長，同樣不幸喪生在巴士海峽。

◎ 黃澎孝

在臉友酒井 なおき的介引下，我已連續三年前往恆春半島貓鼻頭附近的潮音寺參加日本「巴士海峽戰歿者慰靈祭」。

今年11月17日，來自日本的巴士海峽戰歿者遺屬和在台灣的日本人團體代表擠滿了這間地處荒僻海邊的小寺廟。日本台灣交流協會片山和之代表也神色肅穆的率部參加。甚至於日本著名的NHK電視台還派記者專程前來報導。

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（取自貼文）

慰靈祭由來自日本佐賀縣的高僧吉田宗利主持誦經禱告。原來，79年前的太平洋戰爭，光是在巴士海峽及其周邊海域，日本戰歿包括平民在內，死難者多達10萬人以上。日僧吉田宗利的父親也曾是二戰日本驅逐艦的艦長，同樣不幸喪生在巴士海峽。

因此，吉田接受NHK記者訪問時，頗有所感的說：「世界正在走向戰爭，日本也處於可能被捲入其中的狀態，實在令人恐懼。我擔心歷史可能會重演。所以凝神專注地誦經，祈禱死難者安息，祈禱和平。」後來旅居日本的友人特別相告，在NHK的網路新聞上，也看到了我的身影⋯⋯。

事實上，日本產經新聞前台北支局長矢板明夫得知後，也很驚訝的問我，為什麼連續三年，連夜開車前往恆春參加這項在台灣鮮為人知的祭典？更何況，我的父親還是曾在抗日戰爭期間負過重傷的黃埔軍官！

沒錯！抗日戰爭曾造成我父親身心俱傷，他之所以早逝也是因為在印度加爾各答療傷期間，不慎感染肝炎後來轉成肝癌而致命。

但是，在我父親生前，我從未聽他說過日本什麼。倒是，每逢佳節都會看到父親淚眼悼念他的母親。

因為父親當年響應「抗戰救國」，投身黃埔軍校，導致他母親也就是我的祖母，在中共「解放」贛州後，就被劃為「反革命地主婆」掃地出門，凍餒而死！

其實，在我父母那個年代的贛南人，遭受江西瑞金「中華蘇維埃共和國」的荼毒，遠遠超過傳說中的「日本鬼子」。

因為，日軍雖曾入侵江西，但是，遠比不上共匪當年在江西打家劫舍的可惡！我的曾祖父就曾在1931年被擄到瑞金紅區，勒贖三千「大洋」後才獲得釋放。

28年前，我曾在「緬甸歸僑協會」蘇良音理事長的協助下，專程造訪我父親曾經血戰過的緬甸東吁（遠征軍稱之為「同古」）以及緬北的密之那。

雖然有很多雲南華僑世居當地，但是，卻無一處憑弔遠征軍戰歿者的紀念碑或廟宇。反而有很多日軍戰歿者家屬將書有戰歿者姓名軍銜的木柱插在當年的陣地上。

甚至於日軍遺屬還集資在緬甸皇城曼德勒興建寺廟祭拜日軍亡靈。據當地華僑告知，年年都有許多日本人組團前往祭拜。但是，全中國卻只有我這麼一位「國大代表」前來憑弔。真是「可憐伊洛瓦底江邊骨」啊⋯⋯！

其實，更可悲的是當年統率遠征軍的抗日名將杜聿明等上百位戰功彪炳的國軍抗日將領，後來都成了「新中國」的「戰犯」。先後被關押在北京「功德林監獄」和「撫順戰犯管理所」。

中華人民共和國「回報」抗日將領的刑期以十年起跳，曾經在淞滬會戰的「羅店爭奪戰」一戰成名的黃埔一期名將黃維，甚至還被整整關押了25年之久！

一個能夠把民族英雄當囚犯的國家，一個能夠把人民當韭菜割的政權，怎麼會悼念無數默默犧牲的戰歿者呢？

這也難怪，就連「新中國」建國後在朝鮮戰場和越南戰場上捐軀的解放軍「烈士」的家屬們，也鮮有人知道他們子弟的埋骨地，更別說去悼念憑弔了⋯⋯。

二戰結束即將屆滿八十年了，我們從日本戰歿者家屬迄今仍念念不忘先人的哀悼中，可以感受到日本人對戰爭的體悟。其實，1945年8月30日，日本東久邇稔彦首相舉行題為《重建日本的方針》記者會時曾痛切地說：「吾等軍（部）官（方）和全體國民，必須徹底懺悔反省。吾相信，一億人總懺悔是我國重建的第一步，亦是國內團結的第一步……」

雖然東久邇稔彦「一億人總懺悔」之說受到不少批評，但是，我們從日本政府七十年來始終難以獲得足夠民意支持，以修改戰後的「和平憲法」，便可看出日本人民對戰爭的深切厭惡，所謂的「總懺悔」並非虛言。

換言之，在可預見的未來，日本發動戰爭的可能性幾乎為零。但是，誠如日僧吉田宗利所說：「世界正在走向戰爭，日本也處於可能被捲入其中的狀態，實在令人恐懼」，日本既已拒戰、厭戰至此，那麼唯一能夠把亞洲帶入戰爭的就只有中國了。

尤其，在「台灣有事就是日本有事」的戰略連動下，中國武統台灣的野心，當然是最有可能將日本再次拖入戰爭的唯一事態。

針對中國近日出動近百艘艦船在台灣東部和第一島鏈附近進行軍事活動，日本政府發言人、官房長官林芳正表示，日本以「重大關注」態度，將對周邊海域空域的警戒和監視等，採取萬全之策，並與以美國為首的同盟國、同志國密切合作，妥善應對。（美聯社檔案照）



因此，針對中國近日出動近百艘艦船在台灣東部和第一島鏈附近進行的軍事活動，日本政府發言人，官房長官林芳正在12月11日的記者會中表達了日本政府「重大關注」的態度。

林芳正還宣告，日本將對周邊海域空域的警戒和監視等，採取萬全之策，並與以美國為首的同盟國、同志國（Doshi Koku）密切合作，妥善應對。

其中，「同志國」一說，實頗堪各方玩味，尤其值得中國警惕！因為誠如林芳正所強調：「台灣海峽的和平與穩定不僅對日本安保，對全體國際社會的穩定也至關重要。」一旦中國犯台，周邊國家是不會袖手旁觀的！

有鑒於二戰期間，日本在台灣東部的巴士海峽，就曾有10萬以上軍民戰歿的慘痛教訓，這也給此刻正在台灣東部海面軍演的共軍「提個醒」：以二戰時期美軍潛艦的戰力，就能造成日本水面艦船如此慘重的戰損和10萬以上人員的死亡。以目前美軍和「同志國」各種精準反艦武器之先進，萬一開戰，從沒打過正規海戰的共軍水面船艦，豈不都成了待宰的水上鐵棺？而將一船船的共軍戰士們帶入死亡的深淵⋯⋯。

因此，我回答矢板明夫的疑問說：我之所以一再前往恆春半島參加巴士海峽「日本戰歿者慰靈祭」的目的，也是在為將來可能攻台的共軍們，預先「默辦」一場場「生前告別式」。

並默禱遙祝共軍官兵能以巴士海峽日本10萬戰歿者為戒，一定要在攻台出發前，先給自己做個「生前告別式」。因為，千萬別指望葬身台海後，中國人會像日本人那樣一直惦記著戰歿者的亡靈！勿謂言之不預也！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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