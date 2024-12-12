自由開講》社會安定 一定要善經濟

◎吳建良

為期兩天的第九屆慈濟論壇於十二月七日傍晚圓滿落幕。筆者全程參與本屆論壇，其以「善經濟：永續、均富、共善」為主題，邀請全球相關領域學者與實踐者交流分享。

包括華碩科技施崇棠先生等多位產學重量級人士均發表專題演講。施崇棠並推崇善經濟的理念與實踐。

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哈佛學者、新加坡及香港企業家等廿多人拜見證嚴上人。上人細細聆聽大家參與論壇的心得。（慈濟基金會提供）

論壇結束後，哈佛學者韋傑夫、新加坡企業家、香港企業家等廿多位代表於隔日前往花蓮，參訪靜思精舍並拜見證嚴上人，上人細細聆聽他們參與論壇的心得，並對眾開示勉勵。以下即為開示全文精要：

唯有善 才能均衡富有

各位都是社會的菁英，也是在企業界的翹楚，我很佩服大家。最開心的是聽到「善經濟」。多年前我跟何（日生）居士說，要讓社會人間真正富有安定，一定要善經濟。這不是為了追求自己富有，而是要均衡的富有。

「善經濟」就是人人都生活得安安穩穩，社會才能真正平安。道理看似簡單，但是內涵很豐富。如果不知其中道理，只會在一加一等於二的表面計算而已。人間生活的目的在哪裡？價值在哪裡？難道只是在算數字嗎？

有一次，我們辛巴威的慈濟人回來，他拿了一張鈔票給我，我問：「這是什麼？怎麼那麼多圓圈圓圈。」他說：「師父，這張鈔票只能買兩條香蕉。」五百億辛幣，兩條香蕉。我感觸很深，一直感覺到數字本身沒有價值，價錢無法代表價值，真正的價值是「愛」。心中有愛，不被數字染著扣住了心，我們的心才會很平靜，而且天天都很快樂。

富有善心 真誠愛助人

期待天下平安，做生意的彼此競爭，往往演變成人間的戰爭。競爭，就是社會人間企業家在競爭利益時，容易變成人心不平和，一直到後來演變成政治的戰爭，這都是對人沒有益處；我們假如能心態轉向，了解生活平安就是福，珍惜能平安的人生，該怎麼做呢？那就是要「善，善經濟」。不是追求錢多多的經濟，而是善心。我富有善心，這就是「善經濟」。

只要富有愛心，哪怕只有十塊錢，我也願意捐一塊錢。我每一次拿到窮人捐的錢就覺得好有價值。富有的人捐錢給我，假如一億，我還是要問做什麼用？總是，愛的能量不在金額多少，要看他的誠意多少。假如捐款是為求福報，求回報，這樣就失去根本的價值。

總而言之，人世間的「善經濟」內涵道理很深，對每一個人都很寶貴，只要各位用一點心去行「善經濟」，弘揚「善經濟」的價值觀，就能做無量數的好事。做了好事，助人為快樂之本，你會發現自己天天快樂、天天輕鬆、心很安，相信這就是最富有的人生。

時間總是這樣過，我期待你們每一位都是社會上的「善經濟」菩薩。有了你們的愛心付出，應該窮困人會更減少，而且得福的人會更多。

「竹筒歲月」就是善經濟

我們在緬甸，曾經接受慈濟幫助過的人，每天要煮飯的時候，就從量好米的鍋子裡，抓一把起來，放進塑膠罐（米撲滿）內；一個月後，罐子滿了就捐出來，去幫助沒有米吃的人。這些一把一把的米累積起來，可以養一個四口之家。煮飯之前，從鍋子抓一把米放進塑膠罐，一千戶這樣做，就可以幫助幾百戶的人家，這就是點滴累積的力量。

慈濟當初是從五毛錢開始的，那時候她們（三十位家庭主婦）一天存五毛錢，就等於每月捐十五塊錢。我堅持要她們每天存，天天節約一下五毛錢，不影響每個家庭的生活，但是可以幫助人，這就是「善經濟」的精神。每天發善心、擴大善心，這就是「善經濟」。

（作者為媒體工作者）

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