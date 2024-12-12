自由開講》共黨色彩中生團 不應參訪義務教育校園

◎ 李立聖

月初馬英九基金會邀請中方學生訪團來台交流，訪團中有學生具有共產黨黨籍，因此參訪中山女高引起社會巨大爭論。中山女高屬義務教育階段學校，而十二年國民基本義務教育，恰巧是2014年在馬英九擔任總統時頒布實施。根據《教育基本法》、《高級中等教育法》，總的來說義務教育目標有二：一是培養良好之我國公民、促進台灣進步；二是健全學生身心與社會發展。而本訪團與義務教育此二目標相違背。

中國欲併吞消滅台灣，有共產黨背景的訪團不應訪問或進入台灣法定義務教育階段之學校，馬英九基金會邀請的中生團卻進入中山女高參訪，引發一連串爭議。（馬英九基金會提供）

一、培養良好之我國公民、促進台灣進步。良好公民是維持國家永續展之重要關鍵，而共產黨執政下的中國欲併吞消滅台灣，有共產黨背景的訪團，不應訪問或進入台灣法定義務教育階段之學校，恐有危害國家之嫌。

請繼續往下閱讀...

二、健全學生青年身心與社會發展。此次訪團並未見到對中山女高學生正面教育之意義，反見政治進入校園、甚至中國媒體以「唐僧進盤絲洞」等戲謔的詞彙，醜化我國學生，傷害我國仍在義務教育階段應受保護的莘莘學子。馬英九作為中華民國前總統，應將保護我國國民作為第一要務、以我國最佳利益為首位。

馬英九前總統近年來在兩岸政治議題具敏感與爭議性，並與中國政治人物長年有深度交流，其中生訪團易有政治爭議性質，馬英九基金會應能預見風險並避免。且基金會邀中生訪團來台，無非是希望促進兩岸學生交流，陸委會也並未阻止，但因訪團參訪中山女高之爭議，而致使我國學生與人民對中國更加反感，馬英九基金會作為主辦單位，應負起此次事件最大的責任，向國人與學生道歉。

未來中國訪團參訪單位、性質應更加審慎安排，並充分行前提醒。此外，馬前總統卸任以來大多關注議題都侷限於中國領域，若能有更廣泛的議題關注、或邀請其他國家訪團交流，甚或如蔡英文前總統透過前元首外交，為我國在全球參與作出更多的貢獻，相信台灣各界會樂觀其成。

（作者為台師大公民教育與活動領導學士、社會工作碩士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法