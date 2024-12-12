話說李筱峰》振筆倡民主自由 思想家殷海光

殷海光任教台大哲學系，參與雷震的《自由中國》，鼓吹自由人權。著作甚豐，包括輕鬆的《旅人小記》、嚴謹的《思想與方法》《邏輯新引》、遭中國國民黨查禁的《中國文化的展望》...。 雷案爆發後，殷海光繼續振筆批判....最後也因此最後在台大被禁止上課，以防影響學生。

◎李筱峰

「自古至今，多少人為了爭取民主自由而犧牲生命。這些人在當時不是曾被咬定為叛徒？然而，時過境遷，那些咬這些志士為叛徒的人們，卻替歷史留下了人類自私、愚蠢和黑暗的紀錄。」

–殷海光



12月5日是台灣民主運動史上極重要的自由思想家殷海光（本名殷福生）的冥誕，他於1919年出生於中國湖北黃岡。

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中國對日抗戰時，殷海光就讀西南聯大，精研哲學、邏輯。

殷海光任教台大哲學系，參與雷震的《自由中國》，鼓吹自由人權。著作甚豐。（取自貼文）

殷海光原本無強烈的自由主義，但因反共，曾任《中央日報》主筆。但是對於國民黨的法西斯作風日漸反感，他的自由主義思想也日漸明顯。他推崇羅素（Bertrand Russell）、海耶克（Friedrich A. Hayek）等思想家。

殷海光任教台大哲學系，參與雷震的《自由中國》，鼓吹自由人權。著作甚豐，包括輕鬆的《旅人小記》、嚴謹的《思想與方法》《邏輯新引》、遭中國國民黨查禁的《中國文化的展望》...。

他的政論，筆鋒犀利，是《自由中國》上面的健筆。例如：

在〈反共不是黑暗統治的護符〉一文中，殷海光說：「在反共過程中把民主予以壓制或取消，那麼，反共者與共黨的實際距離，至多是五十步與百步之差而已」。

在〈是什麼，就說什麼〉的社論中，殷海光對於「政黨即政府」、「政府即國家」的觀念提出批判。

在〈反攻大陸問題〉中，這位邏輯實證論者認為在短期內能反攻大陸的「公算」不大，因此不要凡事都以「等反攻大陸之後再做」為藉口。他說「我們不願為了講虛面子而把國事放在大話連篇的沙灘上，…我們之反共，不是為了政權的形式問題，而是由於從思想到生活方式，在實質上根本與共黨不同。」。

在〈我們的教育〉中，殷海光揭穿黨化教育的真面目，他指出「在背後控制台灣教育的原則有兩個：一是黨化教育；二是狹隘的民族主義。」。

在〈你要不要做人？〉的社論中，殷海光闡述「世界人權宣言」的意義，說明「基本人權是做為一個人的必要條件」、「我們反共就是為了保障人權」。

殷海光先生自詡為「五四之子」，生前每年皆維持追念五四的儀式。（台灣大學建築與城鄉研究所提供）

殷海光提倡民主自由的言論，也為1960年雷震結合台灣本土政治精英籌組新政黨提供理論基礎。可惜組黨運動旋遭國民黨當局高壓，雷震等人被捕入獄。雷案爆發後，殷海光繼續振筆批判，前引的一段話，就殷海光在雷震案之後發出的諤諤之言。

殷海光居住在台北市溫州街，他的附近住著政治系教授彭明敏。殷海光常常在經過彭家時，在彭家的信箱投入字條或信箋，上面寫有一些關懷的留言。彭教授回憶說，有一次殷教授在字條上寫著「台灣人敦厚、老實、淳樸的氣質，被國民黨破壞了！」可見他對台灣人的關心。後來殷海光的留言愈趨激烈，打倒國民黨之類的語氣都出來了。

有一事值得一提，當時還是台大學生的謝聰敏，有次和殷海光聊天，殷老師在言談中說到：「國民黨如此欺負台灣人，台灣人應該起來推翻國民黨！」謝反問殷老師：「您是外省人，萬一台灣人當家，您不擔心嗎？」殷回答說：「我會容忍。」

一位崇尚自由人權的知識份子，必然與被宰制的弱勢者站在一起，而不趨炎附勢。崇尚人權的殷海光，必然與壓制人權的國民黨政權對抗，而與被宰制的台灣人民站在一起。殷海光也因此最後在台大被禁止上課，以防影響學生。

1969年9月16日，殷海光因胃癌過世，享年50歲。

#燦爛的星辰

【12月5日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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