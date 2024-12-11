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話說李筱峰》台灣民主政治的大恩人 傅正

七○年代的「黨外」運動是台灣戰後第二波民主運動。參與第一波民運而蒙難的傅正，又再度挺身而出，國民黨的黑牢沒有關熄他的志氣。1986年組黨在即，氣氛緊繃，傅正積極奔走，出錢作東，召集同志促成組黨籌備會。「為了台灣的民主，也為了台灣的進步，更為了與我們大家命運和前途息息相關的台灣命運和前途，我們又怎能再忍？更怎能再等？」
李筱峰

李筱峰

2024/12/11 08:23

◎李筱峰

今天要介紹的另外一位壽星，是台灣民主政治的大恩人，他參與了兩波台灣的民主運動，犧牲青春，坐獄六年多，他來自中國，獻身於台灣，他叫傅正。

傅正，號中梅，1927年出生於中國江蘇省高淳縣。

1946年就讀上海大同大學經濟系，之後轉入武漢大學政治系。1950年來台。

傅正是台灣民主政治的大恩人，他參與了兩波台灣的民主運動，犧牲青春，坐獄六年多，他來自中國，獻身於台灣。（取自貼文）傅正是台灣民主政治的大恩人，他參與了兩波台灣的民主運動，犧牲青春，坐獄六年多，他來自中國，獻身於台灣。（取自貼文）

傅正原本是中國國民黨黨員，曾任教於政戰學校，是軍中「訓練政工的政工」。他如果願意跟著國民黨一路搖旗迎逢，想必飛黃騰達。但是他的良知與正義，卻讓他選擇一條反抗專制獨裁的坎坷路。他參加雷震主辦的《自由中國》雜誌，擔任編輯。他振筆疾書，呼籲「國庫不是國民黨的私囊」，三度批判黑機關「中國青年反共救國團」，公開反對蔣介石破壞憲政體制三連任總統…。

他參加了雷震結合台籍精英籌組的「中國民主黨」，卻因此爆發「雷震案」，隨著雷震被捕，傅正也入獄。諷刺的是，堅定反共的雷震、傅正，卻被國民黨扣上「為匪宣傳」的帽子。

六年零三個月的牢獄，沒有消磨傅正的志氣。他在獄中曾被關在陰暗狹窄的獨居房，經年不見天日，連如廁小便都在軍人持槍上刺刀的押解下進行。

六年多的牢災，沒有讓傅正畏縮。他在出獄的四年多後，雷震也甫出獄，他們有感於台灣國際處境的困難，傅正幫雷震執筆整理了《救亡圖存獻議》給蔣介石總統。他們首先建議更改國號為「中華台灣民主國」。《救亡圖存獻議》說：「今將『台灣』二字放在國號裡面，那就不是神話了。…我們以台灣地區成立一個國家，乃是天經地義，正大光明之事。」來自中國江蘇的傅正，和來自浙江的雷震先生，終因共同的命運而結合在腳踏實地的台灣。

七○年代的「黨外」運動是台灣戰後第二波民主運動。參與第一波民運而蒙難的傅正，又再度挺身而出，國民黨的黑牢沒有關熄他的志氣。1986年組黨在即，氣氛緊繃，傅正積極奔走，出錢作東，召集同志促成組黨籌備會。

他在原本草擬的創黨宣言中說：「為了台灣的民主，也為了台灣的進步，更為了與我們大家命運和前途息息相關的台灣命運和前途，我們又怎能再忍？更怎能再等？」終於突破黨禁而有「民主進步黨」的誕生

前總統蔡英文2021年出席傅正逝世三十周年紀念活動上表示，傅正是台灣民主運動的關鍵人物。（資料照）前總統蔡英文2021年出席傅正逝世三十周年紀念活動上表示，傅正是台灣民主運動的關鍵人物。（資料照）

民進黨要成立之前，國民黨又出言恫嚇，同志們已準備好幾波人員準備被捕。許多人考慮傅正已經坐過苦牢，不要讓他再犧牲，他卻要求列在第一波預備被捕的名單中。

傅正在人生的最後階段，曾披掛參選立委，然而，無知又無情的台灣人，卻讓這位畢生為台灣的民主自由奮鬥的前輩落選！

一年多之後（1991年5月10日）傅正病逝，終生單身的他，孤伶伶地走了。他是台灣民主政治的大恩人，但是正在享受民主自由的台灣人，很少人知道他，更很少人會感激他。啊！無情又無知的台灣人！

#燦爛的星辰
12月11日

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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