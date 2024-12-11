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自由開講》世界人權日 紀念兩位人權牧師

2024/12/11 11:30

◎ 貝洛雅人

日前李筱峰教授談創辦台灣首份報紙，及奉獻台灣的傳教士巴克禮，他也設立台南神學院。其實長老教會有很多傳道人值得懷念的，因筆者也是台南神學院校友，又出身長老教會。

來認識、談論整個長老教會，長期以來最關心台灣的未來，重視台灣學、台灣文化與台灣本土發展。就像長老教會於12月5日假立法院召開「駁斥親中共立法高金素梅透過臉書，不實宣傳汙衊原住民族教會族與文化推動工作的努力」記者會。

戒嚴時代，許多台南神學院師生投入民主人權運動。（資料照）戒嚴時代，許多台南神學院師生投入民主人權運動。（資料照）

兩位人權牧師，重視聖經的教導

12月10日是世界人權日，以長老教會兩位人權的牧師：蕭清芬與謝秀雄為題。

他們也是重視聖經的教導，特別12月8日是世界聖經日，因聖經是世界最暢銷的書籍。台灣因注重民主、自由及人權，所以可以看到純粹的聖經，因為中共是邪惡的政權要竄改聖經。此一舉動，乃犯全世界基督徒最大的禁忌？據報導中國正在進行一種新的聖經翻譯。由共產黨當局批准、監督。據稱這個更新的翻譯宗旨，在跟上時代的步伐，使聖經與共產主義原則保持一致。甚至有傳言，說可能會融入儒家和佛教的原則。

副總統蕭美琴父親蕭清芬牧師於美國紐澤西州辭世時，蕭美琴發文悼念。（翻攝自蕭美琴臉書）副總統蕭美琴父親蕭清芬牧師於美國紐澤西州辭世時，蕭美琴發文悼念。（翻攝自蕭美琴臉書）

兩位人權者有智慧處理美麗島事件

12月10日是世界人權日，美國民主倡議與研究組織「自由之家」公布2024年全球自由報告指出，全球自由度連續18年下降，有缺陷的選舉與武裝衝突造成日益嚴峻的損害。 台灣仍以94分居亞洲第2，僅次於96分的日本；中國則仍以9分列「不自由」。

筆者以紀念與淺論兩位人權的牧師：蕭清芬與謝秀雄。前者是處理美麗島事件，後者是有參與美麗島事件的。特別後者比較被人遺忘？但是他長期關心民主、自由、人權、認同台灣國家。歷史應該會給予他有一席之地。特別他很早就拿到舊約聖經的博士，無論是台灣神學院或是台南神學院早期的傳道人都受教於他。

從長老教會人權宣言「使台灣成為一個新而獨立的國家」來談：蕭清芬屢次聲稱「長老教會不主張『台獨』」、「台南神學院與美麗島事件無關」的言論，其實為的是要保護長老教會和台南神學院。事實上，蕭牧師是教會公報1979年12月13日報導國民黨開始抓人，蕭在謝的家，勸他還是避一避再說。經過蕭的安排，謝也是出面「澄清」，情勢已較為緩和，由於蕭牧師的努力使他免於收押。

蕭清芬牧師生前曾為文提及自己的女兒蕭美琴的父女情。他寫道：「美琴有我許多所沒有的天分和能力，有許多事她會比我做得更完美，我為我的女兒美琴，以及台灣的將來，懇求上帝眷顧賜福！」

台南神學院5月舉辦第5任院長蕭清芬牧師追思禮拜，副總統蕭美琴偕同母親蕭邱碧玉出席。（擷自台南神學院追思禮拜畫面）台南神學院5月舉辦第5任院長蕭清芬牧師追思禮拜，副總統蕭美琴偕同母親蕭邱碧玉出席。（擷自台南神學院追思禮拜畫面）

教導學習做報恩的人

謝秀雄，他是英國傳教師，彌迪理牧師所疼愛的學生。彌迪理來台後因關心台灣前途，1972年被國民黨政府驅逐出境。1979 年 8 月 16 日，立法委員黃信介創辦的《美麗島》雜誌創刊號出刊，以雜誌發展組織，在全台成立地方分社，由蔡介雄為台南市社務主委、黃昭凱為副主委、謝秀雄為分社主任，全力推廣《美麗島》雜誌。

謝秀雄2005年6月退休直到2010年後遷居至彰化，我較有時間去找他。我有在研究中國與台灣的關係，他對我說中國與台灣是一邊一國。

謝秀雄是一位報恩的人，也教導他的學生學習做報恩的人。

邀請大家來紀念兩位人權牧師的精神，特別在謝秀雄12月12日是他逝世9週年。

（作者為台灣長老教會退任牧師）


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