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自由開講》AI如何與人類共榮並存？

2024/12/14 20:00

◎ 廖明輝

日前到台大管理學院參加《從數位到AI時代的影響與方針》研討會，深刻感受到AI技術進步所伴隨的風險。由於AI在推理及判斷等方面展現超越人類的能力，如何與AI共榮並存已成為當前人類的重大挑戰。

數發部長黃彥男指出，AI技術的快速發展固然能提升效率，但可能帶來的社會問題與風險同樣不容小覷。例如：駭客利用生成式AI以數秒時間開發新病毒，而資安專家卻需要數小時甚至數天時間才能應對，這種攻防不對等將使得數位安全挑戰更加嚴峻。（記者叢昌瑾攝）數發部長黃彥男指出，AI技術的快速發展固然能提升效率，但可能帶來的社會問題與風險同樣不容小覷。例如：駭客利用生成式AI以數秒時間開發新病毒，而資安專家卻需要數小時甚至數天時間才能應對，這種攻防不對等將使得數位安全挑戰更加嚴峻。（記者叢昌瑾攝）

數發部黃彥男部長指出，AI技術的快速發展固然能提升效率，但可能帶來的社會問題與風險同樣不容小覷。例如，駭客利用生成式AI以數秒時間開發新病毒，而資安專家卻需要數小時甚至數天時間才能應對，這種攻防不對等將使得數位安全挑戰更加嚴峻。黃部長認為，AI治理的核心在於平衡創新與安全。如何讓AI透明化、負責任化，減少「黑盒子」的現象，是未來努力的方向。

元智大學葉志良助理教授針對AI治理進行分析。他提到，歐盟AI法案採取基於風險的監管模式，將AI系統分為不可接受、高風險、有限風險和最低風險四類，針對不同風險等級制定監管措施。歐盟的目標是成為具有數位主權的領導者，並透過數位政策推動以人為本、永續發展和繁榮的數位未來。歐盟強調：「歐盟必須鞏固數位主權，制定自己的標準，而非追隨他人的規範」。但是，筆者發現歐盟AI法案把軍事列為不適用之例外。然而，中國人民解放軍正全力運用「新型舉國體制」發展軍用AI，利用生成式AI進行輿論認知作戰，並以Meta開源語言模型Llama開發軍用模型ChatBIT，應用於軍事問答、態勢分析和作戰支援等任務，將對世界構成重大威脅

中國解放軍正全力運用「新型舉國體制」發展軍用AI，利用生成式AI進行輿論認知作戰，並以Meta開源語言模型Llama開發軍用模型ChatBIT，應用於軍事問答、態勢分析和作戰支援等任務，將對世界構成重大威脅。（路透）中國解放軍正全力運用「新型舉國體制」發展軍用AI，利用生成式AI進行輿論認知作戰，並以Meta開源語言模型Llama開發軍用模型ChatBIT，應用於軍事問答、態勢分析和作戰支援等任務，將對世界構成重大威脅。（路透）

針對來自中國的威脅，立委黃國昌從數位韌性觀點出發，認為數位韌性牽涉國家安全。例如，裴洛西訪台，在全台便利商店及台鐵螢幕看板都被駭客入侵並置入反裴洛西文字，凸顯資通安全管理的缺陷。目前的《資通安全管理法》仍有諸多不足，對於私部門的監管尚存漏洞，且對新型數位威脅的應對能力也需加強。

綜上所述，AI的發展帶來無限可能，但也不可忽視其中風險，需特別注意解放軍在軍用AI的快速發展。台灣需要加強數位韌性，應該修訂《資通安全管理法》，完善跨機關資安事件的協調應變機制，確保面對大型網路攻擊時能迅速聯動並作出有效反應。同時，也應加強對危害國家資通安全產品的管控，防止高風險設備進入國內關鍵系統，確保國家數位基礎設施的穩定與安全

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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