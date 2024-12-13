自由開講》痛批老師不適任 盧秀燕失言引怒火

◎邱世長

針對台中市有老師被小六學童持樂樂球棒攻擊，老師報警處理，市長盧秀燕在市議會當場怒批該教師是「不適任教師」，令教育界傻眼。

台中市有老師被小六學童持樂樂球棒攻擊，老師報警處理，市長盧秀燕在市議會怒批該教師是「不適任教師」，令教育界傻眼。（記者蘇金鳳攝）

對此，筆者提出幾點看法。

首先，教育界最忌諱老師把學生「標籤化」，因為這會妨礙學生的身心健康發展。

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如今，卻是市長把該名老師「標籤化」，稱他是「不適任教師」，這也是違反教育理念，是「未審先判」，嚴重違反「程序正義」。

其次，根據《中華民國憲法》第15條，「人民之…、『工作權』…，『應予保障』。」市長直接痛批老師「不適任」，這已經可能影響到教師的「工作權」，明顯是違憲！

其三，市長這次的「失言風波」，恐怕重挫她過去累積的良好形象，以及教育人員對市長的信任感！

其四，老師若當真是言行失當，懲處也該考慮「比例原則」！懲處教育人員的方式很多，包含申誡、記過等，不是教育人員「稍有疏忽」，就是不適任，就要解聘。這將令教育人員心寒，甚至反感。

最後，教師面對不講理的家長，認為是「職災」，苦笑就算了！但是，市長是台中市的大家長，怎能只聽議員的一面之辭，就指責認定教師是「不適任」？

市長這次痛批老師「不適任」的政治風波，即使「後來改口」，基層教師恐怕也是心寒。這場失言風波，引起全國教師的怒火，就看市長如何透過智慧來化解了！

（作者為教育工作者）

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