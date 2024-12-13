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自由開講》中共透過網紅滲透臺灣的挑戰與應對策略

2024/12/13 10:30

◎ 參峇樲宲賜

中共正利用網紅進行對臺認知戰，透過操控輿論影響臺灣年輕世代和整體社會價值觀，這些手段的目的並非直接要求臺灣人認同中共，而是製造混亂與分裂，削弱臺灣的凝聚力和防禦能力，面對這樣的挑戰，臺灣必須深入了解中共的統戰策略，加強媒體透明化與教育，建立有效的防禦機制；本文將分析中共透過網紅進行統戰的模式與影響，並提出對應措施。

中共正利用網紅進行對臺認知戰，透過操控輿論影響臺灣年輕世代和整體社會價值觀。圖為中國國台辦8月底在浙江烏鎮舉辦「兩岸新媒體嘉年華」，邀請台灣小咖網紅200多人參與。（圖取自中共官媒《廈門網》）中共正利用網紅進行對臺認知戰，透過操控輿論影響臺灣年輕世代和整體社會價值觀。圖為中國國台辦8月底在浙江烏鎮舉辦「兩岸新媒體嘉年華」，邀請台灣小咖網紅200多人參與。（圖取自中共官媒《廈門網》）

中共的統戰策略已從直接的政治宣傳逐漸轉變為軟性文化滲透，降低臺灣民眾的警戒心，例如，早期以「我是中國人」的政治表態為主，現在則透過旅遊、美食等主題內容吸引受眾，並潛移默化地傳遞中共的敘事；一個典型案例是「愛國臺灣青年」形象的塑造，例如陳柏源的故事，他被塑造成代表性的「樣板人物」，主要用於對中國內部的宣傳，營造出「臺灣人愛中國」的假象，進一步鞏固中國民眾對中共敘事的信任與認同。

認知戰的核心目標：透過分化擾亂臺灣內部

中共認知戰的核心目標不是直接改變臺灣民眾對中國的態度，而是透過分化臺灣社會來削弱內部團結，支持親中或中立立場的網紅是其主要工具，這些創作者以微妙的敘事引發輿論場域內的分歧，擴大臺灣內部的矛盾，例如，網紅可能最初專注於文化或旅遊內容，隨後逐步加入對中國有利的言論，讓觀眾在不經意間接受中共的觀點，最終模糊對中共政治意圖的辨識能力，對臺灣的輿論環境造成潛在威脅

抵禦中共統戰的關鍵之一是推動資訊透明化臺灣政府應推動社群平臺的捐贈與資金來源透明化，確保所有資金流向都能被公眾清楚了解，避免中共利用經濟手段干預臺灣的輿論場域。此外，媒體素養教育是長期抗衡認知戰的必要措施，隨著短影音成為年輕人獲取資訊的主要來源，他們往往缺乏辨別內容真偽的能力；因此，教育體系應融入批判性思維訓練，讓民眾具備識別虛假信息與防禦統戰資訊的能力，減少社會被滲透的風險。

中共透過「愛國臺灣青年」形象的塑造，營造出「臺灣人愛中國」的假象，鞏固中國民眾對中共的信任與認同。圖為反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中共樣板網紅的饒舌歌手陳柏源，公開揭發中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷取自臉書）中共透過「愛國臺灣青年」形象的塑造，營造出「臺灣人愛中國」的假象，鞏固中國民眾對中共的信任與認同。圖為反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中共樣板網紅的饒舌歌手陳柏源，公開揭發中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷取自臉書）

面對中共的滲透，臺灣社會必須維繫信任與團結，避免因過度指控而引發「獵巫效應」，過度強調個別事件可能使臺灣內部分裂，反而落入中共認知戰的陷阱；政府應理性應對，推動透明化政策，促進社會對統戰行為的理解與警惕，透過建立國內共識與強化國際合作，臺灣可以有效抵禦中共的影響，鞏固民主價值，並確保社會穩定與國家安全。

中共透過網紅滲透臺灣，試圖以低成本的方式達到高效的統戰效果，對臺灣的社會穩定構成挑戰，臺灣需要透過資訊透明化、教育提升與政策應對，凝聚內部共識，並以民主自由的價值為基礎，全面抵禦中共的認知戰挑戰，守護臺灣的主權與未來。

（作者為研究生）

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