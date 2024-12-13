自由開講》中共透過網紅滲透臺灣的挑戰與應對策略

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中共正利用網紅進行對臺認知戰，透過操控輿論影響臺灣年輕世代和整體社會價值觀，這些手段的目的並非直接要求臺灣人認同中共，而是製造混亂與分裂，削弱臺灣的凝聚力和防禦能力，面對這樣的挑戰，臺灣必須深入了解中共的統戰策略，加強媒體透明化與教育，建立有效的防禦機制；本文將分析中共透過網紅進行統戰的模式與影響，並提出對應措施。

中共正利用網紅進行對臺認知戰，透過操控輿論影響臺灣年輕世代和整體社會價值觀。圖為中國國台辦8月底在浙江烏鎮舉辦「兩岸新媒體嘉年華」，邀請台灣小咖網紅200多人參與。（圖取自中共官媒《廈門網》）

中共的統戰策略已從直接的政治宣傳逐漸轉變為軟性文化滲透，降低臺灣民眾的警戒心，例如，早期以「我是中國人」的政治表態為主，現在則透過旅遊、美食等主題內容吸引受眾，並潛移默化地傳遞中共的敘事；一個典型案例是「愛國臺灣青年」形象的塑造，例如陳柏源的故事，他被塑造成代表性的「樣板人物」，主要用於對中國內部的宣傳，營造出「臺灣人愛中國」的假象，進一步鞏固中國民眾對中共敘事的信任與認同。

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認知戰的核心目標：透過分化擾亂臺灣內部

中共認知戰的核心目標不是直接改變臺灣民眾對中國的態度，而是透過分化臺灣社會來削弱內部團結，支持親中或中立立場的網紅是其主要工具，這些創作者以微妙的敘事引發輿論場域內的分歧，擴大臺灣內部的矛盾，例如，網紅可能最初專注於文化或旅遊內容，隨後逐步加入對中國有利的言論，讓觀眾在不經意間接受中共的觀點，最終模糊對中共政治意圖的辨識能力，對臺灣的輿論環境造成潛在威脅。

抵禦中共統戰的關鍵之一是推動資訊透明化，臺灣政府應推動社群平臺的捐贈與資金來源透明化，確保所有資金流向都能被公眾清楚了解，避免中共利用經濟手段干預臺灣的輿論場域。此外，媒體素養教育是長期抗衡認知戰的必要措施，隨著短影音成為年輕人獲取資訊的主要來源，他們往往缺乏辨別內容真偽的能力；因此，教育體系應融入批判性思維訓練，讓民眾具備識別虛假信息與防禦統戰資訊的能力，減少社會被滲透的風險。

中共透過「愛國臺灣青年」形象的塑造，營造出「臺灣人愛中國」的假象，鞏固中國民眾對中共的信任與認同。圖為反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中共樣板網紅的饒舌歌手陳柏源，公開揭發中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷取自臉書）

面對中共的滲透，臺灣社會必須維繫信任與團結，避免因過度指控而引發「獵巫效應」，過度強調個別事件可能使臺灣內部分裂，反而落入中共認知戰的陷阱；政府應理性應對，推動透明化政策，促進社會對統戰行為的理解與警惕，透過建立國內共識與強化國際合作，臺灣可以有效抵禦中共的影響，鞏固民主價值，並確保社會穩定與國家安全。

中共透過網紅滲透臺灣，試圖以低成本的方式達到高效的統戰效果，對臺灣的社會穩定構成挑戰，臺灣需要透過資訊透明化、教育提升與政策應對，凝聚內部共識，並以民主自由的價值為基礎，全面抵禦中共的認知戰挑戰，守護臺灣的主權與未來。

（作者為研究生）

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